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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Кимчхон Сангму - Тэджон
Кимчхон Сангму - Тэджон: обзор матча 25 августа 2024
Кимчхон Сангму
25.08.2024, воскресенье, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Тэджон
43'
Д. Ли
47'
K. Hyun Yu
71'
S. Park (АГ)
90+1'
H. Kim
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кимчхон Сангму - Тэджон
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
H. Kim
Пас отдал
J. Kim
88'
Замена
D. Lim
️️️️
L. Sang-min
Желтая карточка
M. Jae-hyeon
83'
Замена
C. Gi-Yun
️️️️
D. Kim
72'
Замена
S. Maeng
️️️️
Д. Ли
72'
71'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
S. Park
Желтая карточка
Д. Ли
69'
68'
Замена
I. Kim
️️️️
Келвин
68'
Замена
S. Kim
️️️️
K. Hyeon-uk
64'
Желтая карточка
В. Бобсин
Замена
M. Jae-hyeon
️️️️
S. Won Lee
58'
Желтая карточка
M. Seo
55'
ГОЛ! 2:0!
K. Hyun Yu
Пас отдал
D. Kim
47'
46'
Замена
В. Гутковскис
️️️️
С. Чхон
ГОЛ! 1:0!
Д. Ли
43'
41'
Желтая карточка
M. Ishida
Желтая карточка
S. Won Lee
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кимчхон Сангму
1
Dong-heon Kim
ВР
20
Kim Kang-San
ЦЗ
33
Daewon Park
ЦЗ
14
Seung-wook Park
ЦЗ
30
Kim Bong-Soo
ЦЗ
8
Seung Won Lee
ЦП
4
Min-woo Seo
ЦП
10
Дон-Ген Ли
АП
7
Ли Дон-Жун
ПВ
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
7
Dae-won Kim
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Тэджон
1
Lee Chang-geun
ВР
41
Jae-uh Kim
ЦЗ
92
Lee Sang-min
ЦЗ
4
Hyeon-uh Kim
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
23
Min-woo Kim
ЦП
7
Masatoshi Ishida
ЦП
71
Келвин
ПВ
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Кимчхон Сангму
32
Joung Myung-jae
ВР
3
Min-deok Kim
ЦЗ
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
13
Inpyo Oh
ЦЗ
6
Seong-ung Maeng
ЦП
29
Choi Gi-Yun
ЦП
30
Sang-min Lee
ЦП
10
Mo Jae-hyeon
ЦФ
15
Chan Kim
ЦФ
Тэджон
25
Lee Jun-Seo
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
14
Kim Jun-Beom
ЦП
12
Seung-dae Kim
ЦП
44
Сун-Мин Ли
ЦП
7
Yoon Do-young
ЦП
19
Владислав Гутковскис
ЦФ
21
In-kyun Kim
ЦФ
4-2-2-2
1
20
14
30
33
8
4
10
Ли
7
Дон-Жун
7
99
4-1-2-1-2
1
33
Мун-Хван
92
4
41
8
Бобсин
23
7
71
Келвин
19
Чхон
70
10
Ли
6
6
10
Ли
7
29
29
7
8
10
10
8
92
15
15
92
70
12
12
70
19
Чхон
19
Гутковскис
19
Гутковскис
19
Чхон
71
Келвин
21
21
71
Келвин
Остались в запасе
Кимчхон Сангму
Тэджон
32
Joung Myung-jae
ВР
3
Min-deok Kim
ЦЗ
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
13
Inpyo Oh
ЦЗ
30
Sang-min Lee
ЦП
15
Chan Kim
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
25
Lee Jun-Seo
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
14
Kim Jun-Beom
ЦП
44
Сун-Мин Ли
ЦП
7
Yoon Do-young
ЦП
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Остались в запасе
32
Joung Myung-jae
ВР
3
Min-deok Kim
ЦЗ
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
13
Inpyo Oh
ЦЗ
30
Sang-min Lee
ЦП
15
Chan Kim
ЦФ
Остались в запасе
25
Lee Jun-Seo
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
14
Kim Jun-Beom
ЦП
44
Сун-Мин Ли
ЦП
7
Yoon Do-young
ЦП
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Статистика матча Кимчхон Сангму - Тэджон
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Кимчхон Сангму
1 : 0
07.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Кимчхон Сангму
1 : 2
24.10.2026
Тэджон
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Go Hyeong-jin, South Korea
Стадион:
Gimcheon Stadium, Gimcheon
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