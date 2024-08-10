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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Чеджу - Инчхон Юнайтед
Чеджу - Инчхон Юнайтед: обзор матча 10 августа 2024
Чеджу
10.08.2024, суббота, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Инчхон Юнайтед
90+3'
С. Мугоша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чеджу - Инчхон Юнайтед
Замена
H. Jae-seok
️️️️
C. Woo Rim
90'
+5
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
С. Мугоша
Пас отдал
C. Woo-jin
85'
Замена
D. Kim
️️️️
M. Joo Lee
81'
Замена
S. Hong
️️️️
B. Kim
Замена
J. Kim
️️️️
K. Yoshio
78'
Замена
J.
️️️️
R.
68'
46'
Замена
D. Kim
️️️️
P. Mpoku
Замена
Y.
️️️️
S. Jin-Su
46'
22'
Замена
G. Kim
️️️️
H. Delbridge
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чеджу
1
Dong-jun Kim
ВР
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
23
Chang Woo Rim
ЦЗ
4
Joo-Hoon Song
ЦЗ
13
Chung Woon
ЦЗ
26
Tae-hyeon Ahn
ЦЗ
17
Reis
ЦП
17
Park Ju-Yeong
ЦП
5
Italo
ЦП
47
Kaina Yoshio
ЦП
19
Seo Jin-Su
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Инчхон Юнайтед
25
Beom-su Lee
ВР
17
Seong-min Kim
ЦЗ
2
Harrison Delbridge
ЦЗ
82
Matej Jonjić
ЦЗ
23
Dong-yun Jeong
ЦЗ
5
Myung Joo Lee
ЦП
8
Jin-ho Sin
ЦП
66
Choi Woo-jin
ЦП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Чеджу
21
Chan-gi Ahn
ВР
27
Jeon Seong-jin
ЦЗ
15
Jun-ho Hong
ЦЗ
20
Hong Jae-seok
ЦЗ
9
Yuri
ЦФ
10
Nam Tae-Hee
ЦФ
6
J. Kim
ЦФ
18
Seong-uk Jin
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
Инчхон Юнайтед
1
Seong-jun Min
ВР
47
Dong-min Kim
ЦЗ
4
Gun-hee Kim
ЦЗ
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
7
Do-hyeok Kim
ЦП
42
Si-hoo Hong
ЦФ
77
Park Seung-ho
ЦФ
22
Eon-hak Ji
ЦФ
3-2-4-1
1
4
13
26
23
71
17
5
47
17
19
4-3-3
25
2
82
23
17
5
8
66
27
40
9
Мугоша
23
20
20
23
19
9
9
19
47
6
6
47
17
11
11
17
40
47
47
40
2
4
4
2
5
7
7
5
27
42
42
27
Остались в запасе
Чеджу
Инчхон Юнайтед
21
Chan-gi Ahn
ВР
27
Jeon Seong-jin
ЦЗ
15
Jun-ho Hong
ЦЗ
10
Nam Tae-Hee
ЦФ
18
Seong-uk Jin
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
1
Seong-jun Min
ВР
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
77
Park Seung-ho
ЦФ
22
Eon-hak Ji
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Остались в запасе
21
Chan-gi Ahn
ВР
27
Jeon Seong-jin
ЦЗ
15
Jun-ho Hong
ЦЗ
10
Nam Tae-Hee
ЦФ
18
Seong-uk Jin
ЦФ
Остались в запасе
1
Seong-jun Min
ВР
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
77
Park Seung-ho
ЦФ
22
Eon-hak Ji
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Статистика матча Чеджу - Инчхон Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
01.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Jeju World Cup Stadium, Seogwipo
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