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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Кимчхон Сангму - Канвон
Кимчхон Сангму - Канвон: обзор матча 09 августа 2024
Кимчхон Сангму
09.08.2024, пятница, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Канвон
35'
Y. Kim (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кимчхон Сангму - Канвон
87'
Желтая карточка
J. Jun-Seo
Замена
D. Park
️️️️
K. Kang-San
85'
Замена
C. Gi-Yun
️️️️
D. Kim
85'
78'
Замена
S. Jun-Seok
️️️️
Y. Kim
Замена
Л. Дон-Жун
️️️️
M. Jae-hyeon
57'
55'
Желтая карточка
K. Kim
Замена
Д. Ли
️️️️
K. Hyun Yu
46'
46'
Замена
K. Kim
️️️️
Y. Min-hyuk
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Y. Kim
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кимчхон Сангму
1
Dong-heon Kim
ВР
20
Kim Kang-San
ЦЗ
30
Kim Bong-Soo
ЦЗ
66
Su-il Park
ЦЗ
14
Seung-wook Park
ЦЗ
20
Chan-yong Park
ЦЗ
4
Min-woo Seo
ЦП
19
Park Sang-Hyeok
ЦФ
10
Mo Jae-hyeon
ЦФ
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
7
Dae-won Kim
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Канвон
1
Kwang-yeon Lee
ВР
23
Марко Тучи
ЦЗ
2
Yeong-bin Kim
ЦЗ
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
88
Hwang Mun-ki
ЦЗ
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
22
Sang-heon Lee
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
17
In-su Yu
ЦФ
6
Kim Dong-Hyun
ЦФ
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Кимчхон Сангму
32
Joung Myung-jae
ВР
33
Daewon Park
ЦЗ
13
Inpyo Oh
ЦЗ
3
Min-deok Kim
ЦЗ
26
Jin-yong Lee
ЦП
29
Choi Gi-Yun
ЦП
10
Дон-Ген Ли
АП
7
Ли Дон-Жун
ПВ
15
Chan Kim
ЦФ
Канвон
1
Park Cheong-hyo
ВР
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
47
Shin Min-Ha
ЦЗ
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
13
Henry Hore
ЦП
15
Jin Jun-Seo
ЦФ
9
Ирфан Хаджич
ЦФ
79
Kyeong-min Kim
ЦФ
3-2-1-4
1
66
14
20
30
20
4
19
7
99
10
3-2-5
1
13
Ги-Хёк
88
97
23
Тучи
2
22
47
6
17
19
Ковачевич
20
33
33
20
7
29
29
7
99
10
Ли
10
Ли
99
10
7
Дон-Жун
7
Дон-Жун
10
2
63
63
2
15
15
47
79
79
47
Остались в запасе
Кимчхон Сангму
Канвон
32
Joung Myung-jae
ВР
13
Inpyo Oh
ЦЗ
3
Min-deok Kim
ЦЗ
26
Jin-yong Lee
ЦП
15
Chan Kim
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
1
Park Cheong-hyo
ВР
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
47
Shin Min-Ha
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
13
Henry Hore
ЦП
9
Ирфан Хаджич
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Остались в запасе
32
Joung Myung-jae
ВР
13
Inpyo Oh
ЦЗ
3
Min-deok Kim
ЦЗ
26
Jin-yong Lee
ЦП
15
Chan Kim
ЦФ
Остались в запасе
1
Park Cheong-hyo
ВР
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
47
Shin Min-Ha
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
13
Henry Hore
ЦП
9
Ирфан Хаджич
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Статистика матча Кимчхон Сангму - Канвон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Кимчхон Сангму
1 : 0
07.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Кимчхон Сангму
1 : 2
24.10.2026
Тэджон
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Dae-Yong Kim, South Korea
Стадион:
Gimcheon Stadium, Gimcheon
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