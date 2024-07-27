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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Тэгу - Тэджон
Тэгу - Тэджон: обзор матча 27 июля 2024
Тэгу
27.07.2024, суббота, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Тэджон
16'
K. Yoshino
45'
Келвин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тэгу - Тэджон
Замена
Y. Rae Lee
️️️️
J. Go
83'
82'
Желтая карточка
K. Hyeon-uk
Замена
E. Silva
️️️️
C.
80'
76'
Желтая карточка
С. Ли
72'
Замена
В. Бобсин
️️️️
K. Jun-Beom
72'
Замена
A. Calver
️️️️
J. Kim
45'
ГОЛ! 1:1!
Келвин
Пас отдал
K. Yoon-Sung
23'
Желтая карточка
S. Ju
ГОЛ! 1:0!
K. Yoshino
Пас отдал
C.
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тэгу
21
Seung-hun Oh
ВР
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
40
Park Jin-Young
ЦЗ
22
Seong-won Jang
ЦЗ
2
Jae Won Hwang
ЦП
35
Kyohei Yoshino
ЦП
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
58
Park Yong-hui
ЦФ
11
Cesinha
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Тэджон
1
Lee Chang-geun
ВР
41
Jae-uh Kim
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
14
Kim Jun-Beom
ЦП
8
Se-jong Ju
ЦП
44
Сун-Мин Ли
ЦП
71
Келвин
ПВ
98
Антон Кривоцюк
ЦФ
6
Kang Yoon-Sung
ЦФ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Тэгу
1
Yeong-eun Choi
ВР
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
15
Won-woo Lee
ЦЗ
74
Yong Rae Lee
ЦП
9
Edgar Silva
ЦФ
99
Lucas Barcellos
ЦФ
Тэджон
25
Lee Jun-Seo
ВР
28
Aaron Calver
ЦЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
3-2-3
21
7
40
22
2
35
11
58
7
2-3-1-3
1
33
Мун-Хван
41
14
8
44
Ли
71
Келвин
19
Чхон
6
98
Кривоцюк
7
74
74
7
11
9
9
11
41
28
28
41
14
8
Бобсин
8
Бобсин
14
Остались в запасе
Тэгу
Тэджон
1
Yeong-eun Choi
ВР
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
15
Won-woo Lee
ЦЗ
99
Lucas Barcellos
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
25
Lee Jun-Seo
ВР
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Остались в запасе
1
Yeong-eun Choi
ВР
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
15
Won-woo Lee
ЦЗ
99
Lucas Barcellos
ЦФ
Остались в запасе
25
Lee Jun-Seo
ВР
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Статистика матча Тэгу - Тэджон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Тэгу
2 : 2
30.11.2025
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Чеджу
1 : 1
23.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Тэгу
1 : 0
08.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
1 : 1
26.10.2025
Тэгу
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
Тэджон
Информация о матче
Стадион:
DGB Daegu Bank Park, Daegu
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Рэшфорд забил дебютный гол за «Барселону»
2025.08.04 17:54
Рэшфорд забил дебютный гол за «Барселону»
2025.08.04 17:54
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