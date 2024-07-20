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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Канвон - Чеджу
Канвон - Чеджу: обзор матча 20 июля 2024
Канвон
20.07.2024, суббота, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 24 тур
4 : 0
Завершен
Чеджу
14'
C. Woon (АГ)
24'
Y. Min-hyuk
28'
Ф. Ковачевич
66'
Y. Min-hyuk
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канвон - Чеджу
ГОЛ! 4:0!
Y. Min-hyuk
Пас отдал
H. Mun-ki
66'
Замена
K. Kim
️️️️
Ф. Ковачевич
65'
Замена
H. Hore
️️️️
I. Yu
56'
Желтая карточка
S. Jun-Seok
49'
46'
Замена
J. Kim
️️️️
H. Jong-Mu
46'
Замена
Y.
️️️️
K. Yoshio
ГОЛ! 3:0!
Ф. Ковачевич
Пас отдал
I. Yu
28'
26'
Желтая карточка
K. Yoshio
ГОЛ! 2:0!
Y. Min-hyuk
24'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
C. Woon
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канвон
1
Kwang-yeon Lee
ВР
88
Hwang Mun-ki
ЦЗ
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
23
Марко Тучи
ЦЗ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
22
Sang-heon Lee
ЦФ
17
In-su Yu
ЦФ
6
Kim Dong-Hyun
ЦФ
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Чеджу
21
Chan-gi Ahn
ВР
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
3
Je-un Yeon
ЦЗ
13
Chung Woon
ЦЗ
26
Tae-hyeon Ahn
ЦЗ
30
Han Jong-Mu
ЦП
47
Kaina Yoshio
ЦП
17
Reis
ЦП
19
Seo Jin-Su
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Канвон
1
Park Cheong-hyo
ВР
18
Kang-gook Kim
ЦП
13
Henry Hore
ЦП
79
Kyeong-min Kim
ЦФ
9
Ирфан Хаджич
ЦФ
Чеджу
41
Keun-bae Kim
ВР
39
Kim Jae-Min
ЦП
6
J. Kim
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
18
Seong-uk Jin
ЦФ
9
Yuri
ЦФ
3-2-5
1
63
13
Ги-Хёк
23
Тучи
97
88
22
47
6
17
19
Ковачевич
4-3-1
21
3
13
26
71
30
47
17
19
17
13
13
17
19
Ковачевич
79
79
19
Ковачевич
30
6
6
30
47
9
9
47
Остались в запасе
Канвон
Чеджу
1
Park Cheong-hyo
ВР
18
Kang-gook Kim
ЦП
9
Ирфан Хаджич
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
41
Keun-bae Kim
ВР
39
Kim Jae-Min
ЦП
11
Jefferson
ЦФ
18
Seong-uk Jin
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Остались в запасе
1
Park Cheong-hyo
ВР
18
Kang-gook Kim
ЦП
9
Ирфан Хаджич
ЦФ
Остались в запасе
41
Keun-bae Kim
ВР
39
Kim Jae-Min
ЦП
11
Jefferson
ЦФ
18
Seong-uk Jin
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Статистика матча Канвон - Чеджу
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
01.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Информация о матче
Главный судья:
Yong-jun Shin, South Korea
Стадион:
Chuncheon Songam Sports Town, Chuncheon
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