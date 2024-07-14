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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Кимчхон Сангму - Чонбук Хендай Моторс
Кимчхон Сангму - Чонбук Хендай Моторс: обзор матча 14 июля 2024
Кимчхон Сангму
14.07.2024, воскресенье, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 23 тур
4 : 0
Завершен
Чонбук Хендай Моторс
90+6'
S. Maeng
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кимчхон Сангму - Чонбук Хендай Моторс
ГОЛ! 1:0!
S. Maeng
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
C. Park
Желтая карточка
M. Kim
90'
86'
Замена
М. Сон Мин
️️️️
T. Orobo
Замена
M. Kim
️️️️
S. Park
82'
46'
Замена
К. Чжин-Су
️️️️
J. Byung-kwan
42'
Замена
Б. Аджей-Боатенг
️️️️
Y. Lee
36'
Красная карточка
Д. Пак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кимчхон Сангму
1
Dong-heon Kim
ВР
30
Kim Bong-Soo
ЦЗ
14
Seung-wook Park
ЦЗ
66
Su-il Park
ЦЗ
29
Choi Gi-Yun
ЦП
6
Seong-ung Maeng
ЦП
10
Дон-Ген Ли
АП
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Чонбук Хендай Моторс
23
Jung-hoon Kim
ВР
21
Chang-woo Park
ЦЗ
26
Jeong-ho Hong
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
4
Джин-Себ Пак
ОП
14
Jeon Byung-kwan
ЦП
28
Yeong-jae Lee
ЦП
76
Hernandes
ЦП
17
Soo-bin Lee
ЦП
9
T. Orobo
ЦФ
Кимчхон Сангму
20
Kim Kang-San
ЦЗ
3
Min-deok Kim
ЦЗ
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
11
Seung-seob Kim
ЦФ
Чонбук Хендай Моторс
31
Si-hyeon Gong
ВР
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
28
Jaeik Lee
ЦЗ
27
Мун Сон Мин
ЛВ
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
16
Park Jae-yong
ЦФ
3-2-1-1
1
30
14
66
29
6
10
Ли
99
3-1-4-1
23
23
Та-Хван
26
21
4
Пак
28
76
17
14
9
14
3
3
14
28
19
Аджей-Боатенг
19
Аджей-Боатенг
28
14
22
Ким Чжин-Су
22
Ким Чжин-Су
14
9
27
Сон Мин
27
Сон Мин
9
Остались в запасе
Кимчхон Сангму
Чонбук Хендай Моторс
20
Kim Kang-San
ЦЗ
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
11
Seung-seob Kim
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
31
Si-hyeon Gong
ВР
28
Jaeik Lee
ЦЗ
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
16
Park Jae-yong
ЦФ
Остались в запасе
20
Kim Kang-San
ЦЗ
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
11
Seung-seob Kim
ЦФ
Остались в запасе
31
Si-hyeon Gong
ВР
28
Jaeik Lee
ЦЗ
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
16
Park Jae-yong
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Статистика матча Кимчхон Сангму - Чонбук Хендай Моторс
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Кимчхон Сангму
1 : 0
07.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Кимчхон Сангму
1 : 2
24.10.2026
Тэджон
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
3 : 0
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 0
31.10.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Ен-Хюк Ким
(Сеул)
Стадион:
Gimcheon Stadium, Gimcheon
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Кимчхон Сангму
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2024.01.24 15:50
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
2023.12.28 23:36
Экс-тренер «Челси» Ди Маттео получил должность в корейском клубе
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