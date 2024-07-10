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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Чонбук Хендай Моторс - Чеджу
Чонбук Хендай Моторс - Чеджу: обзор матча 10 июля 2024
Чонбук Хендай Моторс
10.07.2024, среда, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Чеджу
3'
J. Byung-kwan
70'
T. Orobo
1'
T. Ahn
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чонбук Хендай Моторс - Чеджу
Желтая карточка
К. Та-Хван
90'
+4
Замена
P. Jae-yong
️️️️
J. Byung-kwan
90'
+3
88'
Замена
K. Yoshio
️️️️
R.
Замена
T. Jeong
️️️️
T. Orobo
88'
77'
Замена
H. Jong-Mu
️️️️
S. Jin-Su
ГОЛ! 2:1!
T. Orobo
Пас отдал
К. Та-Хван
70'
49'
Желтая карточка
S. Jin
Замена
H.
️️️️
М. Сон Мин
46'
28'
Замена
J. Kim
️️️️
G. Kim
ГОЛ! 1:1!
J. Byung-kwan
Пас отдал
Б. Аджей-Боатенг
3'
1'
ГОЛ! 0:1!
T. Ahn
Пас отдал
S. Jin-Su
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чонбук Хендай Моторс
23
Jung-hoon Kim
ВР
26
Jeong-ho Hong
ЦЗ
21
Chang-woo Park
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
12
Сон Мин-Кю
ЛВ
27
Мун Сон Мин
ЛВ
4
Джин-Себ Пак
ОП
14
Jeon Byung-kwan
ЦП
9
T. Orobo
ЦФ
Чеджу
1
Dong-jun Kim
ВР
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
3
Je-un Yeon
ЦЗ
13
Chung Woon
ЦЗ
26
Tae-hyeon Ahn
ЦЗ
5
Italo
ЦП
28
Geon-ung Kim
ЦП
17
Reis
ЦП
19
Seo Jin-Su
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Чонбук Хендай Моторс
31
Si-hyeon Gong
ВР
28
Jaeik Lee
ЦЗ
25
Tae-uk Jeong
ЦЗ
28
Yeong-jae Lee
ЦП
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
76
Hernandes
ЦП
16
Park Jae-yong
ЦФ
Чеджу
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
47
Kaina Yoshio
ЦП
30
Han Jong-Mu
ЦП
6
J. Kim
ЦФ
18
Seong-uk Jin
ЦФ
4-1-1-2-1
23
26
21
19
Аджей-Боатенг
23
Та-Хван
4
Пак
14
27
Сон Мин
12
Мин-Кю
9
4-3-1
1
3
13
26
71
5
28
17
19
9
25
25
9
27
Сон Мин
76
76
27
Сон Мин
14
16
16
14
17
47
47
17
19
30
30
19
28
6
6
28
Остались в запасе
Чонбук Хендай Моторс
Чеджу
31
Si-hyeon Gong
ВР
28
Jaeik Lee
ЦЗ
28
Yeong-jae Lee
ЦП
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
18
Seong-uk Jin
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Остались в запасе
31
Si-hyeon Gong
ВР
28
Jaeik Lee
ЦЗ
28
Yeong-jae Lee
ЦП
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
Остались в запасе
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
18
Seong-uk Jin
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Статистика матча Чонбук Хендай Моторс - Чеджу
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
3 : 0
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 0
31.10.2026
Тэджон
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
01.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Информация о матче
Главный судья:
Sang-Hyeop Chae, South Korea
Стадион:
Чонджу Уорлд Кап Стэдиум
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2024.01.24 19:10
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2024.01.24 15:50
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Экс-тренер «Челси» Ди Маттео получил должность в корейском клубе
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