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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Тэгу - Инчхон Юнайтед
Тэгу - Инчхон Юнайтед: обзор матча 09 июля 2024
Тэгу
09.07.2024, вторник, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Инчхон Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тэгу - Инчхон Юнайтед
Замена
L. Barcellos
️️️️
E. Silva
87'
81'
Желтая карточка
J. Mun
78'
Замена
M. Joo Lee
️️️️
С. Мугоша
Желтая карточка
G. Myeong Seok
74'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тэгу
1
Yeong-eun Choi
ВР
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
40
Park Jin-Young
ЦЗ
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
33
Хон Чхоль
ЦЗ
2
Jae Won Hwang
ЦП
14
Park Se-jin
ЦП
11
Cesinha
ЦФ
9
Edgar Silva
ЦФ
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Инчхон Юнайтед
25
Beom-su Lee
ВР
82
Matej Jonjić
ЦЗ
6
Ji-hwan Mun
ЦЗ
23
Dong-yun Jeong
ЦЗ
4
Gun-hee Kim
ЦЗ
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
66
Choi Woo-jin
ЦП
8
Jin-ho Sin
ЦП
42
Si-hoo Hong
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Тэгу
22
Seong-won Jang
ЦЗ
74
Yong Rae Lee
ЦП
99
Lucas Barcellos
ЦФ
58
Park Yong-hui
ЦФ
Инчхон Юнайтед
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
55
Kweon Hang-Jin
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
5
Myung Joo Lee
ЦП
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
22
Eon-hak Ji
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
4-2-3
1
7
22
33
Чхоль
40
2
14
7
9
11
3-2-2-2
25
23
4
28
82
6
66
8
9
Мугоша
42
9
99
99
9
9
Мугоша
5
5
9
Мугоша
Остались в запасе
Тэгу
Инчхон Юнайтед
22
Seong-won Jang
ЦЗ
74
Yong Rae Lee
ЦП
58
Park Yong-hui
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
55
Kweon Hang-Jin
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
22
Eon-hak Ji
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Остались в запасе
22
Seong-won Jang
ЦЗ
74
Yong Rae Lee
ЦП
58
Park Yong-hui
ЦФ
Остались в запасе
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
55
Kweon Hang-Jin
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
22
Eon-hak Ji
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Статистика матча Тэгу - Инчхон Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Тэгу
2 : 2
30.11.2025
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Чеджу
1 : 1
23.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Тэгу
1 : 0
08.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
1 : 1
26.10.2025
Тэгу
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Dong Jun Lee, South Korea
Стадион:
DGB Daegu Bank Park, Daegu
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