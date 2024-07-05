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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Инчхон Юнайтед - Кимчхон Сангму
Инчхон Юнайтед - Кимчхон Сангму: обзор матча 05 июля 2024
Инчхон Юнайтед
05.07.2024, пятница, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Кимчхон Сангму
89'
С. Мугоша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Инчхон Юнайтед - Кимчхон Сангму
Желтая карточка
С. Мугоша
90'
+6
ГОЛ! 1:0!
С. Мугоша
Пас отдал
J. Sin
89'
Замена
J. Kim
️️️️
Y. Kim
89'
Замена
J. Mun
️️️️
S. Hong
86'
81'
Желтая карточка
C. Gi-Yun
Замена
B. Oh
️️️️
H. Delbridge
46'
38'
Желтая карточка
S. Park
Желтая карточка
D. Jeong
16'
Желтая карточка
J. Sin
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Инчхон Юнайтед
25
Beom-su Lee
ВР
2
Harrison Delbridge
ЦЗ
82
Matej Jonjić
ЦЗ
4
Gun-hee Kim
ЦЗ
23
Dong-yun Jeong
ЦЗ
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
8
Jin-ho Sin
ЦП
42
Si-hoo Hong
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
21
Baek Min-Gyu
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Кимчхон Сангму
1
Dong-heon Kim
ВР
30
Kim Bong-Soo
ЦЗ
3
Min-deok Kim
ЦЗ
14
Seung-wook Park
ЦЗ
66
Su-il Park
ЦЗ
10
Дон-Ген Ли
АП
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Инчхон Юнайтед
1
Seong-jun Min
ВР
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
55
Kweon Hang-Jin
ЦЗ
6
Ji-hwan Mun
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
5
Myung Joo Lee
ЦП
27
Bo-seob Kim
ЦФ
Кимчхон Сангму
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
14
Hyun-muk Kang
ЦП
29
Choi Gi-Yun
ЦП
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
3-2-1-3
25
4
23
28
82
2
8
21
9
Мугоша
42
4-1
1
3
14
66
30
10
Ли
2
4
4
2
42
6
6
42
28
17
17
28
Остались в запасе
Инчхон Юнайтед
Кимчхон Сангму
1
Seong-jun Min
ВР
55
Kweon Hang-Jin
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
5
Myung Joo Lee
ЦП
27
Bo-seob Kim
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
14
Hyun-muk Kang
ЦП
29
Choi Gi-Yun
ЦП
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Остались в запасе
1
Seong-jun Min
ВР
55
Kweon Hang-Jin
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
5
Myung Joo Lee
ЦП
27
Bo-seob Kim
ЦФ
Остались в запасе
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
14
Hyun-muk Kang
ЦП
29
Choi Gi-Yun
ЦП
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Статистика матча Инчхон Юнайтед - Кимчхон Сангму
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Кимчхон Сангму
1 : 0
07.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Кимчхон Сангму
1 : 2
24.10.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Hee-Gon Kim, South Korea
Стадион:
Incheon Football Stadium, Incheon
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