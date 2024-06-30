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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Кванджу - Чеджу
Кванджу - Чеджу: обзор матча 30 июня 2024
Кванджу
30.06.2024, воскресенье, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Чеджу
90'
G. Tigrão
23'
T. Ahn
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кванджу - Чеджу
ГОЛ! 1:1!
G. Tigrão
Пас отдал
J. Kim
90'
72'
Замена
T. Kim
️️️️
R.
Желтая карточка
K. Choi
49'
46'
Замена
S. Jin-Su
️️️️
S. Jin
35'
Желтая карточка
T. Ahn
23'
ГОЛ! 0:1!
T. Ahn
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
13
Hyeon-seok Du
ЦЗ
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
11
Gabriel Tigrão
ЦП
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
68
Yool Heo
ЦФ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Чеджу
1
Dong-jun Kim
ВР
3
Je-un Yeon
ЦЗ
26
Chae-min Im
ЦЗ
13
Chung Woon
ЦЗ
26
Tae-hyeon Ahn
ЦЗ
17
Reis
ЦП
28
Geon-ung Kim
ЦП
5
Italo
ЦП
18
Seong-uk Jin
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Кванджу
21
Jun Lee
ВР
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
22
Han-gil Kim
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
9
Joao Magno
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
Чеджу
21
Chan-gi Ahn
ВР
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
30
Han Jong-Mu
ЦП
19
Seo Jin-Su
ЦФ
6
J. Kim
ЦФ
3-3-2
1
13
6
62
11
22
10
99
Микелтадзе
68
4-3-1
1
26
13
26
3
17
28
5
18
18
19
19
18
17
71
71
17
Остались в запасе
Кванджу
Чеджу
21
Jun Lee
ВР
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
22
Han-gil Kim
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
9
Joao Magno
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
21
Chan-gi Ahn
ВР
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
30
Han Jong-Mu
ЦП
6
J. Kim
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Остались в запасе
21
Jun Lee
ВР
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
22
Han-gil Kim
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
9
Joao Magno
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
Остались в запасе
21
Chan-gi Ahn
ВР
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
30
Han Jong-Mu
ЦП
6
J. Kim
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Статистика матча Кванджу - Чеджу
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
01.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Информация о матче
Главный судья:
Dae-Yong Kim, South Korea
Стадион:
Gwangju Football Stadium, Gwangju
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