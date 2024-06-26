Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Чеджу - Инчхон Юнайтед
Чеджу - Инчхон Юнайтед: обзор матча 26 июня 2024
Чеджу
26.06.2024, среда, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Инчхон Юнайтед
73'
R.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чеджу - Инчхон Юнайтед
83'
Замена
C. Woo-jin
️️️️
B. Kim
83'
Замена
P. Mpoku
️️️️
J. Sin
Замена
H. Jong-Mu
️️️️
S. Jin
76'
ГОЛ! 1:0!
R.
73'
61'
Замена
С. Мугоша
️️️️
S. Hong
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чеджу
1
Dong-jun Kim
ВР
26
Tae-hyeon Ahn
ЦЗ
13
Chung Woon
ЦЗ
26
Chae-min Im
ЦЗ
3
Je-un Yeon
ЦЗ
28
Geon-ung Kim
ЦП
5
Italo
ЦП
18
Seong-uk Jin
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Инчхон Юнайтед
25
Beom-su Lee
ВР
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
55
Kweon Hang-Jin
ЦЗ
4
Gun-hee Kim
ЦЗ
23
Dong-yun Jeong
ЦЗ
8
Jin-ho Sin
ЦП
7
Do-hyeok Kim
ЦП
77
Park Seung-ho
ЦФ
42
Si-hoo Hong
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Чеджу
21
Chan-gi Ahn
ВР
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
17
Reis
ЦП
30
Han Jong-Mu
ЦП
19
Seo Jin-Su
ЦФ
6
J. Kim
ЦФ
Инчхон Юнайтед
1
Seong-jun Min
ВР
82
Matej Jonjić
ЦЗ
47
Dong-min Kim
ЦЗ
2
Harrison Delbridge
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
66
Choi Woo-jin
ЦП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
4-2-1
1
26
26
3
13
28
5
18
3-2-2-3
25
55
4
23
17
4
8
7
27
42
77
18
30
30
18
27
66
66
27
42
9
Мугоша
9
Мугоша
42
8
40
40
8
Остались в запасе
Чеджу
Инчхон Юнайтед
19
Seo Jin-Su
ЦФ
21
Chan-gi Ahn
ВР
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
17
Reis
ЦП
6
J. Kim
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
1
Seong-jun Min
ВР
82
Matej Jonjić
ЦЗ
47
Dong-min Kim
ЦЗ
2
Harrison Delbridge
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Остались в запасе
19
Seo Jin-Su
ЦФ
21
Chan-gi Ahn
ВР
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
17
Reis
ЦП
6
J. Kim
ЦФ
Остались в запасе
1
Seong-jun Min
ВР
82
Matej Jonjić
ЦЗ
47
Dong-min Kim
ЦЗ
2
Harrison Delbridge
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Статистика матча Чеджу - Инчхон Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
01.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Gwang Ho Choi, South Korea
Стадион:
Jeju World Cup Stadium, Seogwipo
Новости команд
Все
Чеджу
Инчхон Юнайтед
Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Китая или Южной Кореи
16 января
Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Китая или Южной Кореи
16 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+