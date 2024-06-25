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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Кимчхон Сангму - Тэджон
Кимчхон Сангму - Тэджон: обзор матча 25 июня 2024
Кимчхон Сангму
25.06.2024, вторник, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Тэджон
77'
C. Gi-Yun
90+4'
C. Gi-Yun
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кимчхон Сангму - Тэджон
ГОЛ! 2:0!
C. Gi-Yun
90'
+4
83'
Замена
P. Jin-Seong
️️️️
A. Calver
Замена
️️️️
K. Dong-Hyun
82'
ГОЛ! 1:0!
C. Gi-Yun
Пас отдал
K. Dong-Hyun
77'
72'
Замена
S. Ju
️️️️
D. Lim
Желтая карточка
K. Dong-Hyun
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кимчхон Сангму
1
Jun-hong Kim
ВР
14
Seung-wook Park
ЦЗ
3
Min-deok Kim
ЦЗ
30
Kim Bong-Soo
ЦЗ
66
Su-il Park
ЦЗ
10
Дон-Ген Ли
АП
6
Kim Dong-Hyun
ЦФ
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Тэджон
1
Lee Chang-geun
ВР
28
Aaron Calver
ЦЗ
22
Jae Suk Oh
ЦЗ
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
44
Сун-Мин Ли
ЦП
66
Kim Han-Seo
ЦП
6
Kang Yoon-Sung
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Кимчхон Сангму
1
Dong-heon Kim
ВР
20
Chan-yong Park
ЦЗ
29
Choi Gi-Yun
ЦП
11
Seung-seob Kim
ЦФ
Тэджон
25
Lee Jun-Seo
ВР
6
Jeong-un Hong
ЦЗ
27
Lim Yoo-seok
ЦП
8
Se-jong Ju
ЦП
33
Park Jin-Seong
ЦП
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
4-1-2
1
14
30
66
3
10
Ли
99
6
4-2-1
1
22
15
26
28
44
Ли
66
6
15
8
8
15
28
33
33
28
Остались в запасе
Кимчхон Сангму
Тэджон
1
Dong-heon Kim
ВР
20
Chan-yong Park
ЦЗ
29
Choi Gi-Yun
ЦП
11
Seung-seob Kim
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
25
Lee Jun-Seo
ВР
6
Jeong-un Hong
ЦЗ
27
Lim Yoo-seok
ЦП
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Остались в запасе
1
Dong-heon Kim
ВР
20
Chan-yong Park
ЦЗ
29
Choi Gi-Yun
ЦП
11
Seung-seob Kim
ЦФ
Остались в запасе
25
Lee Jun-Seo
ВР
6
Jeong-un Hong
ЦЗ
27
Lim Yoo-seok
ЦП
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Статистика матча Кимчхон Сангму - Тэджон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Кимчхон Сангму
1 : 0
07.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Кимчхон Сангму
1 : 2
24.10.2026
Тэджон
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Yong-jun Shin, South Korea
Стадион:
Gimcheon Stadium, Gimcheon
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