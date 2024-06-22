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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Канвон - Кимчхон Сангму
Канвон - Кимчхон Сангму: обзор матча 22 июня 2024
Канвон
22.06.2024, суббота, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 18 тур
2 : 3
Завершен
Кимчхон Сангму
2'
K. Dae-Woo
45+4'
K. Hyun Yu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канвон - Кимчхон Сангму
73'
Замена
S. Kim
️️️️
K. Hyun Yu
Замена
Y. Lee
️️️️
S. Jun-Seok
63'
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
K. Hyun Yu
22'
Желтая карточка
C. Park
ГОЛ! 1:0!
K. Dae-Woo
Пас отдал
H. Mun-ki
2'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канвон
1
Kwang-yeon Lee
ВР
88
Hwang Mun-ki
ЦЗ
23
Марко Тучи
ЦЗ
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
14
Kim Dae-Woo
ЦП
18
Kang-gook Kim
ЦП
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
99
Яго Кариелло
ЦФ
22
Sang-heon Lee
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Кимчхон Сангму
1
Jun-hong Kim
ВР
14
Seung-wook Park
ЦЗ
30
Kim Bong-Soo
ЦЗ
20
Chan-yong Park
ЦЗ
66
Su-il Park
ЦЗ
3
Min-deok Kim
ЦЗ
10
Дон-Ген Ли
АП
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Канвон
1
Park Cheong-hyo
ВР
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
33
Kamiya Yuta
ЦП
11
Jefferson
ЦФ
17
In-su Yu
ЦФ
Кимчхон Сангму
29
Choi Gi-Yun
ЦП
11
Seung-seob Kim
ЦФ
3-2-3
1
88
23
Тучи
63
14
18
22
99
Кариелло
47
3-2-1-1
1
20
66
3
14
30
10
Ли
99
63
97
97
63
99
11
11
99
Остались в запасе
Канвон
Кимчхон Сангму
1
Park Cheong-hyo
ВР
33
Kamiya Yuta
ЦП
11
Jefferson
ЦФ
17
In-su Yu
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
29
Choi Gi-Yun
ЦП
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Остались в запасе
1
Park Cheong-hyo
ВР
33
Kamiya Yuta
ЦП
11
Jefferson
ЦФ
17
In-su Yu
ЦФ
Остались в запасе
29
Choi Gi-Yun
ЦП
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Статистика матча Канвон - Кимчхон Сангму
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Кимчхон Сангму
1 : 0
07.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Кимчхон Сангму
1 : 2
24.10.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Byungjin Park, South Korea
Стадион:
Chuncheon Songam Sports Town, Chuncheon
Посещаемость:
11578
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