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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Тэгу - Чонбук Хендай Моторс
Тэгу - Чонбук Хендай Моторс: обзор матча 22 июня 2024
Тэгу
22.06.2024, суббота, 12:00
Южная Корея. Кей-лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Чонбук Хендай Моторс
40'
K. Yoshino
61'
C. (П)
82'
C.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тэгу - Чонбук Хендай Моторс
Желтая карточка
J. Go
90'
+6
Замена
Y. Rae Lee
️️️️
K. Yoshino
87'
Желтая карточка
K. Yoshino
86'
86'
Желтая карточка
М. Сон Мин
ГОЛ! 3:0!
C.
Пас отдал
J. Go
82'
81'
Замена
J. Byung-kwan
️️️️
H. Ahn
Замена
J. Go
️️️️
P. Yong-hui
76'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
C.
61'
58'
Желтая карточка
T. Jeong
46'
Замена
С. Мин-Кю
️️️️
K. Han
46'
Замена
T. Orobo
️️️️
P. Jae-yong
ГОЛ! 1:0!
K. Yoshino
40'
35'
Желтая карточка
S. Lee
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тэгу
21
Seung-hun Oh
ВР
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
40
Park Jin-Young
ЦЗ
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
33
Хон Чхоль
ЦЗ
2
Jae Won Hwang
ЦП
35
Kyohei Yoshino
ЦП
14
Park Se-jin
ЦП
11
Cesinha
ЦФ
58
Park Yong-hui
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Чонбук Хендай Моторс
23
Jung-hoon Kim
ВР
25
Tae-uk Jeong
ЦЗ
28
Jaeik Lee
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
27
Мун Сон Мин
ЛВ
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
71
Kyo-won Han
ЦП
17
Soo-bin Lee
ЦП
28
Yeong-jae Lee
ЦП
27
Kyu-dong Lee
ЦФ
16
Park Jae-yong
ЦФ
Тэгу
1
Yeong-eun Choi
ВР
22
Seong-won Jang
ЦЗ
74
Yong Rae Lee
ЦП
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
9
Edgar Silva
ЦФ
Чонбук Хендай Моторс
26
Jeong Min-ki
ВР
15
Ja-ryong Koo
ЦЗ
21
Chang-woo Park
ЦЗ
12
Сон Мин-Кю
ЛВ
14
Jeon Byung-kwan
ЦП
9
T. Orobo
ЦФ
4-3-2
21
7
22
33
Чхоль
40
2
35
14
58
11
3-4-1-2
23
25
28
22
Ким Чжин-Су
71
17
28
94
27
Сон Мин
16
27
35
74
74
35
58
7
7
58
94
14
14
94
71
12
Мин-Кю
12
Мин-Кю
71
16
9
9
16
Остались в запасе
Тэгу
Чонбук Хендай Моторс
1
Yeong-eun Choi
ВР
22
Seong-won Jang
ЦЗ
9
Edgar Silva
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
26
Jeong Min-ki
ВР
15
Ja-ryong Koo
ЦЗ
21
Chang-woo Park
ЦЗ
Остались в запасе
1
Yeong-eun Choi
ВР
22
Seong-won Jang
ЦЗ
9
Edgar Silva
ЦФ
Остались в запасе
26
Jeong Min-ki
ВР
15
Ja-ryong Koo
ЦЗ
21
Chang-woo Park
ЦЗ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Статистика матча Тэгу - Чонбук Хендай Моторс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Тэгу
2 : 2
30.11.2025
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Чеджу
1 : 1
23.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Тэгу
1 : 0
08.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
1 : 1
26.10.2025
Тэгу
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
3 : 0
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 0
31.10.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Woosung Kim, South Korea
Стадион:
DGB Daegu Bank Park, Daegu
Новости команд
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Тэгу
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Рэшфорд забил дебютный гол за «Барселону»
2025.08.04 17:54
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2024.02.26 18:33
4
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Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
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2024.02.26 18:33
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Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Чжонбук», 17-летний Педро вновь забил
2024.01.24 19:10
16
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2024.01.24 15:50
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
2023.12.28 23:36
Экс-тренер «Челси» Ди Маттео получил должность в корейском клубе
2023.01.05 10:33
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