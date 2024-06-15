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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Кванджу - Кимчхон Сангму
Кванджу - Кимчхон Сангму: обзор матча 15 июня 2024
Кванджу
15.06.2024, суббота, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Кимчхон Сангму
89'
Д. Ом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кванджу - Кимчхон Сангму
ГОЛ! 1:0!
Д. Ом
89'
Замена
H. Du
️️️️
S. Lee
70'
Замена
G. Tigrão
️️️️
H. Kim
60'
54'
Желтая карточка
S. Park
40'
Замена
S. Park
️️️️
K. Dong-Hyun
36'
Красная карточка
H. Cho
Желтая карточка
Y. Heo
29'
23'
Желтая карточка
K. Dong-Hyun
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
45
Byeon Jun-soo
ЦЗ
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
22
Han-gil Kim
ЦП
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
10
Джи-Сон Ом
ЦФ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
68
Yool Heo
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Кимчхон Сангму
1
Jun-hong Kim
ВР
14
Seung-wook Park
ЦЗ
30
Kim Bong-Soo
ЦЗ
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
3
Min-deok Kim
ЦЗ
97
Джин Гю Ким
ЦП
99
Jung-min Lee
ЦФ
6
Kim Dong-Hyun
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Кванджу
21
Jun Lee
ВР
13
Hyeon-seok Du
ЦЗ
11
Gabriel Tigrão
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
9
Seung-un Ha
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
Кимчхон Сангму
1
Dong-heon Kim
ВР
66
Su-il Park
ЦЗ
4
Sang-min Lee
ЦЗ
29
Choi Gi-Yun
ЦП
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
11
Seung-seob Kim
ЦФ
3-3-3
1
45
3
62
22
10
22
68
99
Микелтадзе
10
Ом
4-1-2
1
30
26
3
14
97
Ким
6
99
3
13
13
3
22
11
11
22
6
66
66
6
Остались в запасе
Кванджу
Кимчхон Сангму
21
Jun Lee
ВР
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
9
Seung-un Ha
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
1
Dong-heon Kim
ВР
4
Sang-min Lee
ЦЗ
29
Choi Gi-Yun
ЦП
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
11
Seung-seob Kim
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Остались в запасе
21
Jun Lee
ВР
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
9
Seung-un Ha
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
Остались в запасе
1
Dong-heon Kim
ВР
4
Sang-min Lee
ЦЗ
29
Choi Gi-Yun
ЦП
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
11
Seung-seob Kim
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Статистика матча Кванджу - Кимчхон Сангму
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Кимчхон Сангму
1 : 0
07.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Кимчхон Сангму
1 : 2
24.10.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Go Hyeong-jin, South Korea
Стадион:
Gwangju Football Stadium, Gwangju
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