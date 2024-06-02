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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Чеджу - Канвон
Чеджу - Канвон: обзор матча 02 июня 2024
Чеджу
02.06.2024, воскресенье, 10:30
Южная Корея. Кей-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Канвон
74'
T. Ahn
5'
S. Jun-Seok
43'
Я. Кариелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чеджу - Канвон
ГОЛ! 1:2!
T. Ahn
74'
60'
Желтая карточка
S. Jun-Seok
43'
ГОЛ! 0:2!
Я. Кариелло
5'
ГОЛ! 0:1!
S. Jun-Seok
Пас отдал
K. Dae-Woo
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чеджу
21
Chan-gi Ahn
ВР
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
3
Je-un Yeon
ЦЗ
4
Joo-Hoon Song
ЦЗ
13
Chung Woon
ЦЗ
26
Tae-hyeon Ahn
ЦЗ
5
Italo
ЦП
17
Reis
ЦП
19
Seo Jin-Su
ЦФ
6
J. Kim
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Канвон
1
Kwang-yeon Lee
ВР
88
Hwang Mun-ki
ЦЗ
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
14
Kim Dae-Woo
ЦП
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
22
Sang-heon Lee
ЦФ
99
Яго Кариелло
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Чеджу
41
Keun-bae Kim
ВР
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
30
Han Jong-Mu
ЦП
39
Kim Jae-Min
ЦП
Канвон
1
Park Cheong-hyo
ВР
20
Jo Hyun-tae
ЦЗ
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
20
Ji-sol Lee
ЦЗ
33
Kamiya Yuta
ЦП
17
In-su Yu
ЦФ
3-2-2-2
21
4
13
26
3
71
5
17
6
19
3-2-3
1
88
13
Ги-Хёк
63
18
14
99
Кариелло
22
47
20
20
Остались в запасе
Чеджу
Канвон
41
Keun-bae Kim
ВР
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
30
Han Jong-Mu
ЦП
39
Kim Jae-Min
ЦП
Главный тренер
Ким Хак-Бум
1
Park Cheong-hyo
ВР
20
Jo Hyun-tae
ЦЗ
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
33
Kamiya Yuta
ЦП
17
In-su Yu
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Остались в запасе
41
Keun-bae Kim
ВР
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
30
Han Jong-Mu
ЦП
39
Kim Jae-Min
ЦП
Остались в запасе
1
Park Cheong-hyo
ВР
20
Jo Hyun-tae
ЦЗ
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
33
Kamiya Yuta
ЦП
17
In-su Yu
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Статистика матча Чеджу - Канвон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
01.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Dong sik Jeong, South Korea
Стадион:
Jeju World Cup Stadium, Seogwipo
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