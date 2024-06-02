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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Тэджон - Тэгу
Тэджон - Тэгу: обзор матча 02 июня 2024
Тэджон
02.06.2024, воскресенье, 10:30
Южная Корея. Кей-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Тэгу
85'
P. Mlapa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тэджон - Тэгу
ГОЛ! 1:0!
P. Mlapa
85'
81'
Замена
P. Se-jin
️️️️
E. Silva
Замена
С. Ли
️️️️
S. Ju
46'
Желтая карточка
S. Ju
45'
+1
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тэджон
1
Lee Chang-geun
ВР
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
22
Jae Suk Oh
ЦЗ
33
Park Jin-Seong
ЦП
8
Se-jong Ju
ЦП
66
Kim Han-Seo
ЦП
27
Lim Yoo-seok
ЦП
70
Leandro Ribeiro
ЦФ
6
Kang Yoon-Sung
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Тэгу
21
Seung-hun Oh
ВР
33
Хон Чхоль
ЦЗ
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
40
Park Jin-Young
ЦЗ
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
2
Jae Won Hwang
ЦП
35
Kyohei Yoshino
ЦП
11
Cesinha
ЦФ
9
Edgar Silva
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Тэджон
25
Lee Jun-Seo
ВР
13
Lee Dong-won
ЦЗ
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
44
Сун-Мин Ли
ЦП
19
Farley Rosa
ЦП
20
Peniel Mlapa
ЦФ
Тэгу
1
Yeong-eun Choi
ВР
22
Seong-won Jang
ЦЗ
14
Park Se-jin
ЦП
58
Park Yong-hui
ЦФ
19
Kim Yeong-jun
ЦФ
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
2-4-2
1
15
22
33
66
27
8
6
70
4-1-2-2
21
7
40
22
33
Чхоль
8
Бобсин
2
35
9
11
8
44
Ли
44
Ли
8
9
14
14
9
Остались в запасе
Тэджон
Тэгу
25
Lee Jun-Seo
ВР
13
Lee Dong-won
ЦЗ
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
19
Farley Rosa
ЦП
20
Peniel Mlapa
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
1
Yeong-eun Choi
ВР
22
Seong-won Jang
ЦЗ
58
Park Yong-hui
ЦФ
19
Kim Yeong-jun
ЦФ
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Остались в запасе
25
Lee Jun-Seo
ВР
13
Lee Dong-won
ЦЗ
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
19
Farley Rosa
ЦП
20
Peniel Mlapa
ЦФ
Остались в запасе
1
Yeong-eun Choi
ВР
22
Seong-won Jang
ЦЗ
58
Park Yong-hui
ЦФ
19
Kim Yeong-jun
ЦФ
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Статистика матча Тэджон - Тэгу
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
Тэджон
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Тэгу
2 : 2
30.11.2025
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Чеджу
1 : 1
23.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Тэгу
1 : 0
08.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
1 : 1
26.10.2025
Тэгу
Информация о матче
Главный судья:
Byungjin Park, South Korea
Стадион:
Daejeon World Cup Stadium, Daejeon
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Рэшфорд забил дебютный гол за «Барселону»
2025.08.04 17:54
Рэшфорд забил дебютный гол за «Барселону»
2025.08.04 17:54
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