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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Тэджон - Чеджу
Тэджон - Чеджу: обзор матча 29 мая 2024
Тэджон
29.05.2024, среда, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Чеджу
45+2'
H. Jong-Mu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тэджон - Чеджу
90'
+7
Красная карточка
S. Jin
Желтая карточка
С. Ли
85'
Замена
P. Jin-Seong
️️️️
J. Suk Oh
79'
77'
Замена
T. Kim
️️️️
J. Lee
69'
Замена
S. Jin
️️️️
R.
Замена
P. Mlapa
️️️️
D. Lim
68'
58'
Желтая карточка
H. Jong-Mu
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
H. Jong-Mu
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тэджон
1
Lee Chang-geun
ВР
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
22
Jae Suk Oh
ЦЗ
8
Se-jong Ju
ЦП
12
Seung-dae Kim
ЦП
6
Kang Yoon-Sung
ЦФ
21
In-kyun Kim
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Чеджу
1
Dong-jun Kim
ВР
26
Tae-hyeon Ahn
ЦЗ
3
Je-un Yeon
ЦЗ
4
Joo-Hoon Song
ЦЗ
13
Chung Woon
ЦЗ
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
5
Italo
ЦП
30
Han Jong-Mu
ЦП
17
Reis
ЦП
6
J. Kim
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Тэджон
25
Lee Jun-Seo
ВР
13
Lee Dong-won
ЦЗ
44
Сун-Мин Ли
ЦП
27
Lim Yoo-seok
ЦП
33
Park Jin-Seong
ЦП
70
Leandro Ribeiro
ЦФ
20
Peniel Mlapa
ЦФ
Чеджу
21
Chan-gi Ahn
ВР
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
39
Kim Jae-Min
ЦП
19
Seo Jin-Su
ЦФ
18
Seong-uk Jin
ЦФ
3-2-2
1
15
26
22
8
12
21
6
3-2-3-1
1
4
13
32
26
3
5
30
17
6
22
33
33
22
15
20
20
15
32
71
71
32
17
18
18
17
Остались в запасе
Тэджон
Чеджу
25
Lee Jun-Seo
ВР
13
Lee Dong-won
ЦЗ
44
Сун-Мин Ли
ЦП
27
Lim Yoo-seok
ЦП
70
Leandro Ribeiro
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
19
Seo Jin-Su
ЦФ
21
Chan-gi Ahn
ВР
39
Kim Jae-Min
ЦП
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Остались в запасе
25
Lee Jun-Seo
ВР
13
Lee Dong-won
ЦЗ
44
Сун-Мин Ли
ЦП
27
Lim Yoo-seok
ЦП
70
Leandro Ribeiro
ЦФ
Остались в запасе
19
Seo Jin-Su
ЦФ
21
Chan-gi Ahn
ВР
39
Kim Jae-Min
ЦП
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Статистика матча Тэджон - Чеджу
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
Тэджон
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
01.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Информация о матче
Главный судья:
Hee-Gon Kim, South Korea
Стадион:
Daejeon World Cup Stadium, Daejeon
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