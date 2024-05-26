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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Тэгу - Канвон
Тэгу - Канвон: обзор матча 26 мая 2024
Тэгу
26.05.2024, воскресенье, 10:30
Южная Корея. Кей-лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Канвон
90+1'
H. Mun-ki
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тэгу - Канвон
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
H. Mun-ki
Желтая карточка
C.
86'
Замена
K. Yeong-jun
️️️️
P. Yong-hui
65'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тэгу
21
Seung-hun Oh
ВР
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
33
Хон Чхоль
ЦЗ
40
Park Jin-Young
ЦЗ
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
14
Park Se-jin
ЦП
2
Jae Won Hwang
ЦП
11
Cesinha
ЦФ
58
Park Yong-hui
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Канвон
1
Kwang-yeon Lee
ВР
88
Hwang Mun-ki
ЦЗ
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
8
Kim Lee-Seok
ЦП
14
Kim Dae-Woo
ЦП
22
Sang-heon Lee
ЦФ
99
Яго Кариелло
ЦФ
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Тэгу
1
Yeong-eun Choi
ВР
15
Won-woo Lee
ЦЗ
22
Seong-won Jang
ЦЗ
19
Kim Yeong-jun
ЦФ
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
9
Edgar Silva
ЦФ
Канвон
1
Park Cheong-hyo
ВР
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
23
Марко Тучи
ЦЗ
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
4-1-2-2
21
22
40
7
33
Чхоль
8
Бобсин
14
2
58
11
3-2-3
1
88
20
13
Ги-Хёк
8
14
47
99
Кариелло
22
58
19
19
58
63
63
Остались в запасе
Тэгу
Канвон
1
Yeong-eun Choi
ВР
15
Won-woo Lee
ЦЗ
22
Seong-won Jang
ЦЗ
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
9
Edgar Silva
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
1
Park Cheong-hyo
ВР
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
23
Марко Тучи
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Остались в запасе
1
Yeong-eun Choi
ВР
15
Won-woo Lee
ЦЗ
22
Seong-won Jang
ЦЗ
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
9
Edgar Silva
ЦФ
Остались в запасе
1
Park Cheong-hyo
ВР
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
23
Марко Тучи
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Статистика матча Тэгу - Канвон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Тэгу
2 : 2
30.11.2025
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Чеджу
1 : 1
23.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Тэгу
1 : 0
08.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
1 : 1
26.10.2025
Тэгу
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Go Hyeong-jin, South Korea
Стадион:
DGB Daegu Bank Park, Daegu
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