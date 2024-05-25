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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Чонбук Хендай Моторс - Кимчхон Сангму
Чонбук Хендай Моторс - Кимчхон Сангму: обзор матча 25 мая 2024
Чонбук Хендай Моторс
25.05.2024, суббота, 08:00
Южная Корея. Кей-лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Кимчхон Сангму
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чонбук Хендай Моторс - Кимчхон Сангму
90'
+4
Замена
M. Kim
️️️️
H. Kang
Замена
C. Choi
️️️️
S. Lee
82'
77'
Замена
M. Kim
️️️️
K. Hyeon-uk
Замена
К. Та-Хван
️️️️
U. Jeong
69'
Замена
T. Orobo
️️️️
P. Jae-yong
69'
46'
Замена
J. Lee
️️️️
Y. Lee
Замена
J. Koo
️️️️
Д. Пак
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чонбук Хендай Моторс
26
Jeong Min-ki
ВР
3
Uh-jae Jeong
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
28
Jaeik Lee
ЦЗ
27
Мун Сон Мин
ЛВ
4
Джин-Себ Пак
ОП
28
Yeong-jae Lee
ЦП
17
Soo-bin Lee
ЦП
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
14
Jeon Byung-kwan
ЦП
16
Park Jae-yong
ЦФ
Кимчхон Сангму
1
Jun-hong Kim
ВР
77
Tae-hyeon Kim
ЦЗ
14
Seung-wook Park
ЦЗ
30
Kim Bong-Soo
ЦЗ
3
Min-kyu Park
ЦЗ
14
Hyun-muk Kang
ЦП
6
Kim Dong-Hyun
ЦФ
23
Chi-in Jeong
ЦФ
18
Young-Jun Lee
ЦФ
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
6
Won Du-Jae
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Чонбук Хендай Моторс
31
Si-hyeon Gong
ВР
25
Chul-soon Choi
ЦЗ
25
Tae-uk Jeong
ЦЗ
15
Ja-ryong Koo
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
71
Kyo-won Han
ЦП
18
Lee Joon-Ho
ЦФ
9
T. Orobo
ЦФ
Кимчхон Сангму
1
Dong-heon Kim
ВР
3
Min-deok Kim
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
13
Min-jun Kim
ЦП
99
Jung-min Lee
ЦФ
3-1-4-1-1
26
3
22
Ким Чжин-Су
28
4
Пак
28
94
14
17
27
Сон Мин
16
4-1-5
1
14
30
3
77
14
6
6
70
18
23
17
25
25
17
4
Пак
15
15
4
Пак
3
23
Та-Хван
23
Та-Хван
3
16
9
9
16
14
3
3
14
70
13
13
70
18
99
99
18
Остались в запасе
Чонбук Хендай Моторс
Кимчхон Сангму
31
Si-hyeon Gong
ВР
25
Tae-uk Jeong
ЦЗ
71
Kyo-won Han
ЦП
18
Lee Joon-Ho
ЦФ
1
Dong-heon Kim
ВР
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Остались в запасе
31
Si-hyeon Gong
ВР
25
Tae-uk Jeong
ЦЗ
71
Kyo-won Han
ЦП
18
Lee Joon-Ho
ЦФ
Остались в запасе
1
Dong-heon Kim
ВР
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Статистика матча Чонбук Хендай Моторс - Кимчхон Сангму
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
3 : 0
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 0
31.10.2026
Тэджон
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Кимчхон Сангму
1 : 0
07.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Кимчхон Сангму
1 : 2
24.10.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Hyunjai Choi, South Korea
Стадион:
Чонджу Уорлд Кап Стэдиум
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2024.01.24 15:50
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