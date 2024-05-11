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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Тэгу - Кванджу
Тэгу - Кванджу: обзор матча 11 мая 2024
Тэгу
11.05.2024, суббота, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Кванджу
7'
P. Yong-hui
88'
C. (П)
6'
K. Lee
10'
B. Jun-soo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тэгу - Кванджу
ГОЛ с пенальти! 2:2!
C.
88'
Замена
K. Yeong-jun
️️️️
P. Yong-hui
84'
73'
Замена
S. Lee
️️️️
H. Du
73'
Замена
Y. Heo
️️️️
K. Lee
71'
Желтая карточка
J. Jeong
65'
Желтая карточка
H. Du
Желтая карточка
Х. Чхоль
61'
46'
Замена
Д. Ом
️️️️
L. Kang-Hyeon
Желтая карточка
G. Myeong Seok
38'
10'
ГОЛ! 1:2!
B. Jun-soo
Пас отдал
H. Du
ГОЛ! 1:1!
P. Yong-hui
Пас отдал
C.
7'
6'
ГОЛ! 0:1!
K. Lee
Пас отдал
J. Ho-Yeon
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тэгу
1
Yeong-eun Choi
ВР
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
22
Seong-won Jang
ЦЗ
33
Хон Чхоль
ЦЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
2
Jae Won Hwang
ЦП
14
Park Se-jin
ЦП
58
Park Yong-hui
ЦФ
11
Cesinha
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
13
Hyeon-seok Du
ЦЗ
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
45
Byeon Jun-soo
ЦЗ
11
Gabriel Tigrão
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
10
Kun-hee Lee
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Тэгу
21
Seung-hun Oh
ВР
15
Won-woo Lee
ЦЗ
40
Park Jin-Young
ЦЗ
9
Edgar Silva
ЦФ
19
Kim Yeong-jun
ЦФ
Кванджу
41
Alexandar Popovic
ЦЗ
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
22
Han-gil Kim
ЦП
10
Джи-Сон Ом
ЦФ
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
68
Yool Heo
ЦФ
4-1-2-2
1
7
22
33
Чхоль
22
8
Бобсин
2
14
11
58
4-4-1
1
62
6
45
13
55
56
22
11
10
58
19
19
58
13
3
3
13
56
10
Ом
10
Ом
56
10
68
68
10
Остались в запасе
Тэгу
Кванджу
21
Seung-hun Oh
ВР
15
Won-woo Lee
ЦЗ
40
Park Jin-Young
ЦЗ
9
Edgar Silva
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
41
Alexandar Popovic
ЦЗ
22
Han-gil Kim
ЦП
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Остались в запасе
21
Seung-hun Oh
ВР
15
Won-woo Lee
ЦЗ
40
Park Jin-Young
ЦЗ
9
Edgar Silva
ЦФ
Остались в запасе
41
Alexandar Popovic
ЦЗ
22
Han-gil Kim
ЦП
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Статистика матча Тэгу - Кванджу
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Тэгу
2 : 2
30.11.2025
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Чеджу
1 : 1
23.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Тэгу
1 : 0
08.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
1 : 1
26.10.2025
Тэгу
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Информация о матче
Главный судья:
Woosung Kim, South Korea
Стадион:
DGB Daegu Bank Park, Daegu
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