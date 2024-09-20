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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Мэйчжоу Хакка - Бейджин Гуоань
Мэйчжоу Хакка - Бейджин Гуоань: обзор матча 20 сентября 2024
Мэйчжоу Хакка
20.09.2024, пятница, 14:35
Китай. Суперлига, 26 тур
1 : 3
Завершен
Бейджин Гуоань
61'
T. Conraad
11'
Л. Ли
73'
Гуга
89'
D. Yu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мэйчжоу Хакка - Бейджин Гуоань
90'
+1
Замена
Z. Wang
️️️️
F. Abreu
90'
+1
Замена
C. Zhang
️️️️
Гуга
89'
ГОЛ! 1:3!
D. Yu
Пас отдал
F. Abreu
87'
Желтая карточка
М. Нгаду-Нгаджуй
86'
Желтая карточка
D. Yu
80'
Замена
L. Yang
️️️️
Л. Линь
80'
Замена
D. Yu
️️️️
Y. Cao
Замена
W. Rao
️️️️
Z. Chen
79'
Замена
L. Ning
️️️️
T. Conraad
74'
73'
ГОЛ! 1:2!
Гуга
66'
Замена
H. Fang
️️️️
Z. Chi
ГОЛ! 1:1!
T. Conraad
Пас отдал
R. Henrique
61'
Замена
J. Wang
️️️️
Z. Wei
60'
Замена
L. Yongjia
️️️️
J. Chen
60'
Желтая карточка
Z. Wei
58'
48'
Желтая карточка
Л. Линь
Замена
C. Ye
️️️️
C. Yang
46'
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ли
Пас отдал
Гуга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэйчжоу Хакка
18
Yuelei Cheng
ВР
6
Liao Junjian
(К)
ЦЗ
37
Darick Kobie Morris
ЦЗ
15
Zhechao Chen
ЦЗ
21
Тзе-Нам Юэ
ПЗ
30
Jie Chen
ЦП
18
Zh.W. Wei
ЦП
10
Rodrigo Henrique
ЦП
16
Chaosheng Yang
ЦФ
77
Tyrone Conraad
ЦФ
39
John Mary
ЦФ
Главный тренер
Милан Ристич
Бейджин Гуоань
22
Jiaqi Han
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
11
Лянмин Линь
ЛВ
6
Zhongguo Chi
ЦП
27
Gang Wang
(К)
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
6
Гуга
АП
29
Fabio Abreu
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Мэйчжоу Хакка
41
Quanbo Guo
ВР
3
Ximing Pan
ЦЗ
17
Yihu Yang
ЦЗ
31
Weihui Rao
ЦЗ
24
Congyao Yin
ЦП
22
Li Yongjia
ЦП
7
Chugui Ye
ЦП
27
Небойса Косович
ЦП
20
Jia’nan Wang
ЦП
8
Hongbo Yin
ЦП
13
Liang Shi
ЦП
17
Li Ning
ЦП
Бейджин Гуоань
34
Sen Hou
ВР
25
Arturo Cheng
ВР
26
Yang Bai
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
12
Boxuan Feng
ЦЗ
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
28
Chengdong Zhang
ЦП
11
Nebijan Muhmet
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
17
Liyu Yang
ЦФ
4-3-3
18
6
37
15
21
Юэ
30
18
10
39
77
16
4-3-2-1
22
2
32
Нгаду-Нгаджуй
37
4
Ли
6
27
6
6
Гуга
11
Линь
29
15
31
31
15
30
22
22
30
16
7
7
16
18
20
20
18
77
17
17
77
37
22
22
37
6
Гуга
28
28
6
Гуга
29
20
20
29
6
18
18
6
11
Линь
17
17
11
Линь
Остались в запасе
Мэйчжоу Хакка
Бейджин Гуоань
41
Quanbo Guo
ВР
3
Ximing Pan
ЦЗ
17
Yihu Yang
ЦЗ
24
Congyao Yin
ЦП
27
Небойса Косович
ЦП
8
Hongbo Yin
ЦП
13
Liang Shi
ЦП
Главный тренер
Милан Ристич
34
Sen Hou
ВР
25
Arturo Cheng
ВР
26
Yang Bai
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
12
Boxuan Feng
ЦЗ
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
11
Nebijan Muhmet
ЦП
Главный тренер
Рикарду Соареш
Остались в запасе
41
Quanbo Guo
ВР
3
Ximing Pan
ЦЗ
17
Yihu Yang
ЦЗ
24
Congyao Yin
ЦП
27
Небойса Косович
ЦП
8
Hongbo Yin
ЦП
13
Liang Shi
ЦП
Остались в запасе
34
Sen Hou
ВР
25
Arturo Cheng
ВР
26
Yang Bai
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
12
Boxuan Feng
ЦЗ
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
11
Nebijan Muhmet
ЦП
Главный тренер
Милан Ристич
Главный тренер
Рикарду Соареш
Статистика матча Мэйчжоу Хакка - Бейджин Гуоань
1
3
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
16
16
Офсайды
0
1
Количество передач
413
474
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Матчи команд
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 30 тур
Бейджин Гуоань
5 : 1
22.11.2025
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 29 тур
Мэйчжоу Хакка
2 : 2
01.11.2025
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 28 тур
Мэйчжоу Хакка
1 : 4
24.10.2025
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 27 тур
Чэнду Жунчэн
3 : 1
17.10.2025
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 24 тур
Мэйчжоу Хакка
1 : 0
04.10.2025
Циндао Хайню
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Бейджин Гуоань
- : -
01.12.2026
Ратчабури
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 30 тур
Бейджин Гуоань
1 : 0
08.11.2026
Чунцин Тунлянлун
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Порт
7 : 4
03.11.2026
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Бейджин Гуоань
2 : 2
27.10.2026
Чонбук Хендай Моторс
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Информация о матче
Стадион:
Wuhua Olympic Sports Center, Meizhou
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Мэйчжоу Хакка
Бейджин Гуоань
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1
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