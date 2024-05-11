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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Бейджин Гуоань - Мэйчжоу Хакка
Бейджин Гуоань - Мэйчжоу Хакка: обзор матча 11 мая 2024
Бейджин Гуоань
11.05.2024, суббота, 15:00
Китай. Суперлига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Мэйчжоу Хакка
76'
Л. Линь
82'
D. Yu
85'
H. Fang
45+1'
J. Wang
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бейджин Гуоань - Мэйчжоу Хакка
88'
Замена
Т. Юэ
️️️️
J. Wang
86'
Замена
T. Conraad
️️️️
R. Wankewai
Желтая карточка
H. Fang
85'
ГОЛ! 3:1!
H. Fang
Пас отдал
F. Abreu
85'
ГОЛ! 2:1!
D. Yu
Пас отдал
Ю. Чжан
82'
78'
Замена
W. Rao
️️️️
L. Shi
ГОЛ! 1:1!
Л. Линь
Пас отдал
Л. Ли
76'
Замена
Z. Wang
️️️️
Гуга
76'
74'
Красная карточка
X. Pan
69'
Желтая карточка
L. Shi
Замена
️️️️
L. Ke
63'
46'
Замена
R. Henrique
️️️️
C. Yang
Замена
Л. Линь
️️️️
Y. Cao
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
J. Wang
Замена
H. Fang
️️️️
Y. He
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бейджин Гуоань
34
Sen Hou
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
8
Li Ke
ЦП
6
Гуга
АП
29
Fabio Abreu
ЦФ
9
Юнин Чжан
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Мэйчжоу Хакка
18
Yuelei Cheng
ВР
6
Liao Junjian
ЦЗ
37
Darick Kobie Morris
ЦЗ
15
Zhechao Chen
ЦЗ
3
Ximing Pan
ЦЗ
20
Jia’nan Wang
ЦП
13
Liang Shi
(К)
ЦП
27
Небойса Косович
ЦП
16
Chaosheng Yang
ЦФ
9
Rooney Wankewai
ЦФ
Главный тренер
Пабло Вильяр
Бейджин Гуоань
22
Jiaqi Han
ВР
12
Boxuan Feng
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
38
Qilong Ruan
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
11
Лянмин Линь
ЛВ
35
Jiang Wenhao
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
17
Liyu Yang
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
Мэйчжоу Хакка
17
Yihu Yang
ЦЗ
5
Ziyi Tian
ЦЗ
31
Weihui Rao
ЦЗ
21
Тзе-Нам Юэ
ПЗ
8
Hongbo Yin
ЦП
17
Li Ning
ЦП
10
Rodrigo Henrique
ЦП
30
Jie Chen
ЦП
18
Zh.W. Wei
ЦП
24
Congyao Yin
ЦП
77
Tyrone Conraad
ЦФ
3-2-1-1-2
34
37
32
Нгаду-Нгаджуй
2
4
Ли
3
8
6
Гуга
9
Чжан
29
4-3-2
18
37
15
3
6
20
13
27
Косович
9
16
6
Гуга
20
20
6
Гуга
37
11
Линь
11
Линь
37
3
18
18
3
13
31
31
13
20
21
Юэ
21
Юэ
20
16
10
10
16
9
77
77
9
Остались в запасе
Бейджин Гуоань
Мэйчжоу Хакка
22
Jiaqi Han
ВР
12
Boxuan Feng
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
38
Qilong Ruan
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
35
Jiang Wenhao
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
17
Liyu Yang
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
17
Yihu Yang
ЦЗ
5
Ziyi Tian
ЦЗ
8
Hongbo Yin
ЦП
17
Li Ning
ЦП
30
Jie Chen
ЦП
18
Zh.W. Wei
ЦП
24
Congyao Yin
ЦП
Главный тренер
Пабло Вильяр
Остались в запасе
22
Jiaqi Han
ВР
12
Boxuan Feng
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
38
Qilong Ruan
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
35
Jiang Wenhao
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
17
Liyu Yang
ЦФ
Остались в запасе
17
Yihu Yang
ЦЗ
5
Ziyi Tian
ЦЗ
8
Hongbo Yin
ЦП
17
Li Ning
ЦП
30
Jie Chen
ЦП
18
Zh.W. Wei
ЦП
24
Congyao Yin
ЦП
Главный тренер
Рикарду Соареш
Главный тренер
Пабло Вильяр
Статистика матча Бейджин Гуоань - Мэйчжоу Хакка
2
1
1
Всего ударов по воротам
20
5
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
10
0
Нарушения
18
15
Офсайды
2
2
Количество передач
577
282
Сейвы
1
6
Точность передач %
85
71
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Матчи команд
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Бейджин Гуоань
- : -
01.12.2026
Ратчабури
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 30 тур
Бейджин Гуоань
1 : 0
08.11.2026
Чунцин Тунлянлун
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Порт
7 : 4
03.11.2026
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Бейджин Гуоань
2 : 2
27.10.2026
Чонбук Хендай Моторс
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 30 тур
Бейджин Гуоань
5 : 1
22.11.2025
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 29 тур
Мэйчжоу Хакка
2 : 2
01.11.2025
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 28 тур
Мэйчжоу Хакка
1 : 4
24.10.2025
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 27 тур
Чэнду Жунчэн
3 : 1
17.10.2025
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 24 тур
Мэйчжоу Хакка
1 : 0
04.10.2025
Циндао Хайню
Информация о матче
Стадион:
Beijing Workers' Stadium, Beijing
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