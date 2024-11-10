Протокол Унион Ла Калера - Кобресаль
Составы команд
Остались в запасе
Унион Ла Калера
Кобресаль
35
Alejandro Henriquez
ЦЗ
13
Benjamin Valenzuela
ЦП
Остались в запасе
35
Alejandro Henriquez
ЦЗ
Остались в запасе
13
Benjamin Valenzuela
ЦП
Статистика матча Унион Ла Калера - Кобресаль
Всего ударов по воротам
14
10
Количество передач
307
387
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Чили. Примера, 29 тур
30.11.2026
Универсидад де Консепсьон
Чили. Примера, 24 тур
10.10.2026
Универсидад де Консепсьон