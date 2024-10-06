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Расписание матчей
Чили. Примера
Палестино - Кокимбо Унидо
Палестино - Кокимбо Унидо: обзор матча 06 октября 2024
Палестино
06.10.2024, воскресенье, 18:30
Чили. Примера, 27 тур
2 : 0
Завершен
Кокимбо Унидо
48'
J. Abrigo
90+3'
A. Martínez (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палестино - Кокимбо Унидо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
A. Martínez
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
J. Cornejo
81'
Замена
I. Jara
️️️️
A. Camargo
81'
Замена
J. Cornejo
️️️️
S. Cabrera
77'
Желтая карточка
J. Henríquez
72'
Замена
J. Henríquez
️️️️
B. Chandia
Замена
F. Chamorro
️️️️
J. Abrigo
72'
Замена
P. Palacio
️️️️
Х. Гарро
72'
Замена
A. Martínez
️️️️
N. Linares
62'
60'
Замена
J. Bauman
️️️️
J. Manuel Vazquez
60'
Замена
C. Barrera
️️️️
M. Alvarado
Желтая карточка
J. Benítez
57'
55'
Желтая карточка
M. Fernández
Желтая карточка
D. Zúñiga
55'
49'
Желтая карточка
B. Cabrera
ГОЛ! 1:0!
J. Abrigo
48'
Замена
J. Benítez
️️️️
B. Carrasco
46'
45'
+2
Желтая карточка
S. Cabrera
Желтая карточка
J. Abrigo
34'
Замена
J. Marabel
️️️️
G. Sosa
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палестино
23
Cesar Rigamonti
ВР
29
Ян Гаргез
ЦЗ
14
Joe Abrigo
ЦЗ
5
Nicolás Linares
ЦЗ
28
Dilan Zúñiga
ЦЗ
13
Cristián Suárez
ЦЗ
22
Misael Dávila
ЦП
27
Хуан Гарро
ПВ
7
Bryan Carrasco
(К)
ЦФ
17
Иван Роман
ЦФ
9
Gonzalo Sosa
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
Кокимбо Унидо
13
Diego Sánchez
(К)
ВР
25
Bruno Cabrera
ЦЗ
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
28
Sebastián Cabrera
ЦЗ
5
Dylan Glaby
ЦЗ
3
Manuel Fernández
ЦЗ
10
Juan Manuel Vazquez
ЦП
30
Benjamin Chandia
ЦП
8
Alejandro Camargo
ЦП
11
Alejandro Azócar
ЦФ
24
Matías Alvarado
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диас
Палестино
26
Dixon Contreras
ВР
10
Ariel Martínez
ЦП
24
Pablo Palacio
ЦП
14
Felipe Chamorro
ЦП
16
Jose Bizama
ЦФ
11
Jonathan Benítez
ЦФ
27
Junior Marabel
ЦФ
Кокимбо Унидо
1
Miguel Pinto
ВР
4
Elvis Hernandez
ЦЗ
16
Juan Cornejo
ЦП
17
Cristopher Barrera
ЦП
20
Jorge Henríquez
ЦП
18
Ignacio Jara
ЦФ
32
Jonathan Bauman
ЦФ
3-2-1-1-3
23
5
28
13
14
29
Гаргез
22
27
Гарро
9
17
Роман
7
3-2-3-2
13
28
5
3
25
31
Санчес
10
30
8
24
11
5
10
10
5
27
Гарро
24
24
27
Гарро
14
14
14
14
7
11
11
7
9
27
27
9
28
16
16
28
24
17
17
24
30
20
20
30
8
18
18
8
10
32
32
10
Остались в запасе
Палестино
Кокимбо Унидо
26
Dixon Contreras
ВР
16
Jose Bizama
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
1
Miguel Pinto
ВР
4
Elvis Hernandez
ЦЗ
Главный тренер
Фернандо Диас
Остались в запасе
26
Dixon Contreras
ВР
16
Jose Bizama
ЦФ
Остались в запасе
1
Miguel Pinto
ВР
4
Elvis Hernandez
ЦЗ
Главный тренер
Пабло Санчес
Главный тренер
Фернандо Диас
Статистика матча Палестино - Кокимбо Унидо
3
5
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
13
Офсайды
2
2
Количество передач
319
321
Сейвы
3
0
Точность передач %
64
66
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Палестино
Чили. Примера, 29 тур
Аудакс Итальяно
- : -
30.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 28 тур
Палестино
0 : 1
21.11.2026
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 27 тур
Депортес Ла Серена
1 : 0
07.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 26 тур
Депортес Консепсьон
1 : 0
03.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 25 тур
Палестино
1 : 1
25.10.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 24 тур
Депортес Лимаче
2 : 2
12.10.2026
Палестино
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 30 тур
О'Хиггинс
- : -
07.12.2026
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 29 тур
Кокимбо Унидо
3 : 1
29.11.2026
Депортес Лимаче
Чили. Примера, 28 тур
Кокимбо Унидо
2 : 1
21.11.2026
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 27 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
08.11.2026
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 26 тур
Кокимбо Унидо
1 : 0
31.10.2026
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 25 тур
Ньюбленсе
2 : 1
25.10.2026
Кокимбо Унидо
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Millas, Chile
Стадион:
Municipal de La Cisterna, La Cisterna
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