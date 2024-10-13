Протокол Эвертон Винья-дель-Мар - Унион Ла Калера
Составы команд
Остались в запасе
Эвертон Винья-дель-Мар
Унион Ла Калера
19
Matías Campos López
ЦФ
35
Alejandro Henriquez
ЦЗ
Остались в запасе
19
Matías Campos López
ЦФ
Остались в запасе
35
Alejandro Henriquez
ЦЗ
Статистика матча Эвертон Винья-дель-Мар - Унион Ла Калера
Всего ударов по воротам
18
10
Количество передач
443
383
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Чили. Примера, 29 тур
30.11.2026
Универсидад де Консепсьон