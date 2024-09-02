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Расписание матчей
Чили. Примера
Унион Ла Калера - Аудакс Итальяно
Унион Ла Калера - Аудакс Итальяно: обзор матча 02 сентября 2024
Унион Ла Калера
02.09.2024, понедельник, 03:00
Чили. Примера, 23 тур
2 : 1
Завершен
Аудакс Итальяно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Унион Ла Калера - Аудакс Итальяно
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 29 тур
Унион Ла Калера
- : -
30.11.2026
Универсидад де Консепсьон
Чили. Примера, 28 тур
Палестино
0 : 1
21.11.2026
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 27 тур
Унион Ла Калера
1 : 0
08.11.2026
Уачипато
Чили. Примера, 26 тур
Кокимбо Унидо
1 : 0
31.10.2026
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 25 тур
Унион Ла Калера
3 : 1
25.10.2026
Универсидад Католика
Чили. Примера, 24 тур
Депортес Консепсьон
1 : 1
11.10.2026
Унион Ла Калера
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 29 тур
Аудакс Итальяно
- : -
30.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 28 тур
Кобресаль
3 : 2
21.11.2026
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 27 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
08.11.2026
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 26 тур
Депортес Лимаче
2 : 0
03.11.2026
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 24 тур
Универсидад Католика
1 : 1
29.10.2026
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 25 тур
Аудакс Итальяно
1 : 1
24.10.2026
Уачипато
Информация о матче
Стадион:
Municipal Nicolas Chahuan, La Calera
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