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Расписание матчей
Чили. Примера
Депортес Икике - Аудакс Итальяно
Депортес Икике - Аудакс Итальяно: обзор матча 21 июля 2024
Депортес Икике
21.07.2024, воскресенье, 00:00
Чили. Примера, 16 тур
2 : 1
Завершен
Аудакс Итальяно
64'
D. Orellana
90'
S. Pino
53'
M. Collao (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортес Икике - Аудакс Итальяно
Замена
C. González
️️️️
D. Orellana
90'
+8
ГОЛ! 2:1!
S. Pino
90'
76'
Замена
A. Riep
️️️️
Л. Арриагада
Замена
Á. Ramos
️️️️
E. Hoyos
72'
69'
Замена
O. Rojas
️️️️
I. Jeraldino
ГОЛ! 1:1!
D. Orellana
64'
Желтая карточка
L. Casanova
55'
53'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
M. Collao
47'
Желтая карточка
N. Orellana
Замена
R. Farfán
️️️️
I. Gonzalez
46'
Желтая карточка
I. Gonzalez
45'
37'
Красная карточка
G. Guiffrey
24'
Пенальти не реализован!
I. Jeraldino
Желтая карточка
E. Hoyos
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортес Икике
12
Daniel Castillo
ВР
6
Luis Casanova
ЦЗ
30
Matias Blasquez
ЦЗ
20
Diego Orellana
ЦП
7
Joaquin Moya
ЦП
8
Steffan Pino
ЦФ
10
Edson Puch
ЦФ
32
Enzo Hoyos
ЦФ
7
Iam Gonzalez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Рамирес
Аудакс Итальяно
23
Esteban Matus
ЦЗ
8
Marco Collao
ЦЗ
24
Guillermo Ortíz
ЦЗ
16
Germán Guiffrey
ЦЗ
6
Николас Фернандес
ПЗ
19
Emanuel Cecchini
ЦП
24
Nicolás Orellana
ЦП
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Эрвити
Депортес Икике
33
Miguel Sanhueza
ЦЗ
21
Diego Fernández
ЦП
11
Álvaro Ramos
ЦФ
17
César González
ЦФ
19
Rubén Farfán
ЦФ
Аудакс Итальяно
29
Gonzalo Collao
ВР
5
Fabián Torres
ЦЗ
7
Paolo Guajardo
ЦП
20
Alessandro Riep
ЦП
16
Oliver Rojas
ЦП
2-2-4
12
6
30
20
7
8
7
32
10
3-2-2-2
8
24
16
6
Фернандес
23
19
24
16
Арриагада
20
32
11
11
32
20
17
17
20
7
19
19
7
16
Арриагада
20
20
16
Арриагада
20
16
16
20
Остались в запасе
Депортес Икике
Аудакс Итальяно
33
Miguel Sanhueza
ЦЗ
21
Diego Fernández
ЦП
Главный тренер
Мигель Рамирес
29
Gonzalo Collao
ВР
5
Fabián Torres
ЦЗ
7
Paolo Guajardo
ЦП
Главный тренер
Вальтер Эрвити
Остались в запасе
33
Miguel Sanhueza
ЦЗ
21
Diego Fernández
ЦП
Остались в запасе
29
Gonzalo Collao
ВР
5
Fabián Torres
ЦЗ
7
Paolo Guajardo
ЦП
Главный тренер
Мигель Рамирес
Главный тренер
Вальтер Эрвити
Статистика матча Депортес Икике - Аудакс Итальяно
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Депортес Икике
Чили. Примера, 29 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
0 : 1
01.12.2025
Депортес Икике
Чили. Примера, 28 тур
Депортес Икике
2 : 1
22.11.2025
Кобресаль
Чили. Примера, 27 тур
Унион Ла Калера
1 : 2
08.11.2025
Депортес Икике
Чили. Примера, 26 тур
Депортес Икике
1 : 2
31.10.2025
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 25 тур
Уачипато
1 : 1
25.10.2025
Депортес Икике
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 29 тур
Аудакс Итальяно
- : -
30.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 28 тур
Кобресаль
3 : 2
21.11.2026
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 27 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
08.11.2026
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 26 тур
Депортес Лимаче
2 : 0
03.11.2026
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 24 тур
Универсидад Католика
1 : 1
29.10.2026
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 25 тур
Аудакс Итальяно
1 : 1
24.10.2026
Уачипато
Информация о матче
Главный судья:
Gaston Philippe, Chile
Стадион:
Estadio Tierra de Campeones, Iquique
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