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Расписание матчей
Чили. Примера
Эвертон Винья-дель-Мар - Депортес Копиапо
Эвертон Винья-дель-Мар - Депортес Копиапо: обзор матча 18 мая 2024
Эвертон Винья-дель-Мар
18.05.2024, суббота, 19:30
Чили. Примера, 13 тур
1 : 0
Завершен
Депортес Копиапо
34'
Á. Madrid
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон Винья-дель-Мар - Депортес Копиапо
Замена
B. Betancor
️️️️
M. Campos López
90'
+5
89'
Желтая карточка
I. Díaz
Замена
M. Wassenne
️️️️
K. Méndez
83'
76'
Желтая карточка
Y. González
60'
Замена
T. Figueroa
️️️️
F. Torres
59'
Замена
I. Díaz
️️️️
F. Reynero
59'
Замена
Y. González
️️️️
B. Nieto
59'
Замена
Y. Oyanedel
️️️️
F. Calisto
52'
Желтая карточка
J. Jose Jaime
Красная карточка
B. Martínez
52'
46'
Замена
M. Medel
️️️️
B. Soto
45'
+2
Желтая карточка
B. Soto
ГОЛ! 1:0!
Á. Madrid
Пас отдал
F. Villagrán
34'
Желтая карточка
F. Villagrán
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон Винья-дель-Мар
1
Ignacio González
ВР
5
Felipe Campos
ЦЗ
23
Tomás Astaburuaga
ЦЗ
24
Diego Oyarzún
ЦЗ
23
Cristian Riquelme
ЦЗ
10
Kevin Méndez
ЦЗ
7
Federico Martinez
ЦП
38
Felipe Villagrán
ЦП
8
Álvaro Madrid
(К)
ЦП
29
Braian Martínez
ЦФ
19
Matías Campos López
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Менегини
Депортес Копиапо
1
Richard Leyton
ВР
17
Byron Nieto
ЦЗ
32
Bryan Soto
ЦЗ
6
Francisco Calisto
ЦЗ
16
Diego García
ЦЗ
8
Nicolás Vargas
ЦЗ
26
F. Torres
ЦП
10
Jorge Luna
ЦП
23
Juan Jose Jaime
(К)
ЦП
23
Felipe Reynero
ЦП
29
Maximiliano Quinteros
ЦФ
Главный тренер
Иво Басай
Эвертон Винья-дель-Мар
17
Claudio González
ВР
8
Axl Rios
ЦП
14
Nicolás Baeza
ЦФ
9
Bruno Betancor
ЦФ
15
Mitchell Wassenne
ЦФ
Депортес Копиапо
12
Nelson Espinoza
ВР
23
Yerko González
ЦЗ
5
Fabián Manzano
ЦП
21
Marco Medel
ЦП
9
Tobías Figueroa
ЦП
15
Yerco Oyanedel
ЦФ
31
Isaac Díaz
ЦФ
3-2-3-2
1
24
23
10
23
5
7
38
8
19
29
3-2-4-1
1
6
16
8
17
32
10
23
23
26
29
19
9
9
19
10
15
15
10
17
23
23
17
32
21
21
32
26
9
9
26
6
15
15
6
23
31
31
23
Остались в запасе
Эвертон Винья-дель-Мар
Депортес Копиапо
17
Claudio González
ВР
8
Axl Rios
ЦП
14
Nicolás Baeza
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Менегини
12
Nelson Espinoza
ВР
5
Fabián Manzano
ЦП
Главный тренер
Иво Басай
Остались в запасе
17
Claudio González
ВР
8
Axl Rios
ЦП
14
Nicolás Baeza
ЦФ
Остались в запасе
12
Nelson Espinoza
ВР
5
Fabián Manzano
ЦП
Главный тренер
Франсиско Менегини
Главный тренер
Иво Басай
Статистика матча Эвертон Винья-дель-Мар - Депортес Копиапо
1
1
4
Всего ударов по воротам
18
15
Удары в створ
5
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Нарушения
18
15
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
6
3
Матчи команд
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 29 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
- : -
30.11.2026
О'Хиггинс
Чили. Примера, 28 тур
Кокимбо Унидо
2 : 1
21.11.2026
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 27 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
0 : 2
07.11.2026
Депортес Консепсьон
Чили. Примера, 26 тур
Кобресаль
2 : 2
01.11.2026
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 25 тур
Универсидад де Чили
4 : 1
27.10.2026
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 24 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
3 : 2
11.10.2026
Депортес Ла Серена
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 30 тур
Депортес Копиапо
1 : 1
10.11.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 29 тур
Аудакс Итальяно
4 : 1
03.11.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 28 тур
Депортес Копиапо
3 : 5
20.10.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 27 тур
Кобрелоа
4 : 1
08.10.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 26 тур
Депортес Копиапо
2 : 1
29.09.2024
Палестино
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Gamboa, Chile
Стадион:
Sausalito, Vina del Mar
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Эвертон Винья-дель-Мар
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