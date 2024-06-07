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Расписание матчей
Чили. Примера
Кокимбо Унидо - Палестино
Кокимбо Унидо - Палестино: обзор матча 07 июня 2024
Кокимбо Унидо
07.06.2024, пятница, 03:00
Чили. Примера, 12 тур
0 : 0
Завершен
Палестино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кокимбо Унидо - Палестино
Желтая карточка
A. Chávez
89'
Замена
A. Camargo
️️️️
S. Galani
83'
78'
Замена
P. Palacio
️️️️
J. Benítez
Желтая карточка
M. Fernández
77'
Желтая карточка
S. Galani
72'
Замена
A. Azócar
️️️️
C. Barrera
68'
Замена
A. Chávez
️️️️
N. Johansen
67'
61'
Замена
J. Abrigo
️️️️
A. Martínez
39'
Желтая карточка
A. Ceza
33'
Желтая карточка
A. Martínez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кокимбо Унидо
13
Diego Sánchez
ВР
5
Dylan Glaby
ЦЗ
33
Dylan Escobar
ЦЗ
3
Manuel Fernández
ЦЗ
28
Sebastián Cabrera
ЦЗ
10
Luciano Cabral
ЦП
17
Cristopher Barrera
ЦП
9
Nicolas Johansen
ЦФ
7
Sebastián Galani
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диас
Палестино
23
Cesar Rigamonti
ВР
5
Nicolás Linares
ЦЗ
13
Cristián Suárez
ЦЗ
4
Antonio Ceza
ЦЗ
10
Ariel Martínez
ЦП
11
Brayan Véjar
ЦП
22
Misael Dávila
ЦП
15
Benjamín Rojas
ЦП
14
Felipe Chamorro
ЦП
7
Bryan Carrasco
(К)
ЦФ
11
Jonathan Benítez
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
Кокимбо Унидо
1
Miguel Pinto
ВР
4
Elvis Hernandez
ЦЗ
16
Juan Cornejo
ЦП
8
Alejandro Camargo
ЦП
30
Benjamin Chandia
ЦП
11
Alejandro Azócar
ЦФ
18
Andrés Chávez
ЦФ
Палестино
26
Dixon Contreras
ВР
14
Joe Abrigo
ЦЗ
2
Vicente Espinoza
ЦЗ
24
Pablo Palacio
ЦП
17
Иван Роман
ЦФ
4-2-2
13
5
3
28
33
10
17
7
9
3-5-2
23
5
13
4
10
22
15
14
11
11
7
7
8
8
7
17
11
11
17
9
18
18
9
10
14
14
10
11
24
24
11
Остались в запасе
Кокимбо Унидо
Палестино
1
Miguel Pinto
ВР
4
Elvis Hernandez
ЦЗ
16
Juan Cornejo
ЦП
30
Benjamin Chandia
ЦП
Главный тренер
Фернандо Диас
26
Dixon Contreras
ВР
2
Vicente Espinoza
ЦЗ
17
Иван Роман
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
Остались в запасе
1
Miguel Pinto
ВР
4
Elvis Hernandez
ЦЗ
16
Juan Cornejo
ЦП
30
Benjamin Chandia
ЦП
Остались в запасе
26
Dixon Contreras
ВР
2
Vicente Espinoza
ЦЗ
17
Иван Роман
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диас
Главный тренер
Пабло Санчес
Статистика матча Кокимбо Унидо - Палестино
3
2
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
3
Нарушения
14
14
Офсайды
5
2
Количество передач
365
318
Сейвы
0
5
Точность передач %
72
66
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 29 тур
Кокимбо Унидо
- : -
29.11.2026
Депортес Лимаче
Чили. Примера, 28 тур
Кокимбо Унидо
2 : 1
21.11.2026
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 27 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
08.11.2026
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 26 тур
Кокимбо Унидо
1 : 0
31.10.2026
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 25 тур
Ньюбленсе
2 : 1
25.10.2026
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 24 тур
Кокимбо Унидо
5 : 2
11.10.2026
Коло-Коло
Палестино
Чили. Примера, 29 тур
Аудакс Итальяно
- : -
30.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 28 тур
Палестино
0 : 1
21.11.2026
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 27 тур
Депортес Ла Серена
1 : 0
07.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 26 тур
Депортес Консепсьон
1 : 0
03.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 25 тур
Палестино
1 : 1
25.10.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 24 тур
Депортес Лимаче
2 : 2
12.10.2026
Палестино
Информация о матче
Главный судья:
Reinerio Alvarado, Chile
Стадион:
Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo
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