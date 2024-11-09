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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Сересо Осака - Ависпа Фукуока
Сересо Осака - Ависпа Фукуока: обзор матча 09 ноября 2024
Сересо Осака
09.11.2024, суббота, 09:00
Япония. Джей-лига, 36 тур
1 : 0
Завершен
Ависпа Фукуока
81'
S. Tanaka
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сересо Осака - Ависпа Фукуока
90'
+2
Замена
S. Inoue
️️️️
D. Miya
Замена
S. Uejo
️️️️
L. Ceará
87'
Замена
H. Kida
️️️️
H. Okuno
83'
83'
Замена
R. Tsuruno
️️️️
K. Konno
83'
Замена
Ш. Захеди
️️️️
W.
ГОЛ! 1:0!
S. Tanaka
81'
Желтая карточка
H. Okuno
76'
70'
Замена
M. Kamekawa
️️️️
T. Kanamori
Замена
H. Yamada
️️️️
Капиксаба
68'
Замена
R. Yamasaki
️️️️
С. Китано
67'
62'
Замена
D. Matsuoka
️️️️
H. Mae
45'
Замена
M. Murakami
️️️️
T. Nagaishi
Замена
M. Shibayama
️️️️
L. Fernandes
45'
Желтая карточка
L. Fernandes
39'
Желтая карточка
S. Tanaka
30'
19'
Желтая карточка
H. Mae
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сересо Осака
21
Jin Hyeon Kim
ВР
16
Hayato Okuda
ЦЗ
33
Рюя Нисио
ЦЗ
50
Ryosuke Shindo
ЦЗ
7
Капиксаба
ЛВ
19
Hirotaka Tameda
ЦП
25
Hiroaki Okuno
ЦП
10
Shunta Tanaka
ЦП
77
Lucas Fernandes
ЦФ
8
Сота Китано
ЦФ
9
Léo Ceará
(К)
ЦФ
Главный тренер
Акио Когику
Ависпа Фукуока
1
Takumi Nagaishi
ВР
37
Masaya Tashiro
ЦЗ
38
Daiki Miya
ЦЗ
77
Takeshi Kanamori
ЦП
16
Hiroyuki Mae
(К)
ЦП
6
Masato Shigemi
ЦП
29
Yota Maejima
ЦП
8
Yuto Iwasaki
ЦФ
18
Kazuya Konno
ЦФ
33
Douglas Grolli
ЦФ
17
Wellington
ЦФ
Главный тренер
Сигетоси Хасебе
Сересо Осака
1
Han-been Yang
ВР
24
Koji Toriumi
ЦЗ
55
H. Kida
ЦП
7
Satoki Uejo
ЦП
48
Masaya Shibayama
ЦП
18
Ryogo Yamasaki
ЦФ
34
Hiroto Yamada
ЦФ
Ависпа Фукуока
94
Masaaki Murakami
ВР
5
Seiya Inoue
ЦЗ
19
Masashi Kamekawa
ЦЗ
88
Daiki Matsuoka
ЦП
19
Ryoga Sato
ЦФ
28
Reiju Tsuruno
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
3-3-1-3
21
16
33
Нисио
50
19
25
10
7
Капиксаба
9
8
Китано
77
2-4-4
1
37
38
16
6
29
77
17
33
18
8
25
55
55
25
9
7
7
9
77
48
48
77
8
Китано
18
18
8
Китано
7
Капиксаба
34
34
7
Капиксаба
1
94
94
1
38
5
5
38
77
19
19
77
16
88
88
16
18
28
28
18
17
7
Захеди
7
Захеди
17
Остались в запасе
Сересо Осака
Ависпа Фукуока
1
Han-been Yang
ВР
24
Koji Toriumi
ЦЗ
Главный тренер
Акио Когику
19
Ryoga Sato
ЦФ
Главный тренер
Сигетоси Хасебе
Остались в запасе
1
Han-been Yang
ВР
24
Koji Toriumi
ЦЗ
Остались в запасе
19
Ryoga Sato
ЦФ
Главный тренер
Акио Когику
Главный тренер
Сигетоси Хасебе
Статистика матча Сересо Осака - Ависпа Фукуока
3
1
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
8
13
Количество передач
473
384
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
7
8
Матчи команд
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 18 тур
Сересо Осака
- : -
05.12.2026
Мито Холлихок
Япония. Джей-лига, 17 тур
Киото Санга
4 : 1
28.11.2026
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 16 тур
Урава Рэд Даймондс
2 : 2
25.11.2026
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 15 тур
Сересо Осака
0 : 3
21.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 14 тур
Гамба Осака
2 : 3
08.11.2026
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 13 тур
Касима Антлерс
4 : 1
31.10.2026
Сересо Осака
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 17 тур
Нагоя Грампус
1 : 0
29.11.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 17 тур
Нагоя Грампус
1 : 0
29.11.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 16 тур
Ависпа Фукуока
1 : 2
25.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 15 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 0
21.11.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 14 тур
Ависпа Фукуока
1 : 1
07.11.2026
В-Варен Нагасаки
Япония. Джей-лига, 13 тур
ДЖЕФ Юнайтед
3 : 0
01.11.2026
Ависпа Фукуока
Информация о матче
Главный судья:
Akihiko Ikeuchi, Japan
Стадион:
Yodokou Sakura Stadium, Osaka
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