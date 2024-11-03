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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Ависпа Фукуока - Касива Рейсол
Ависпа Фукуока - Касива Рейсол: обзор матча 03 ноября 2024
Ависпа Фукуока
03.11.2024, воскресенье, 09:00
Япония. Джей-лига, 35 тур
2 : 1
Завершен
Касива Рейсол
40'
T. Kanamori
90+2'
Y. Iwasaki
49'
М. Савио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ависпа Фукуока - Касива Рейсол
90'
+6
Желтая карточка
Х. Секине
ГОЛ! 2:1!
Y. Iwasaki
90'
+2
90'
Замена
Y. Tatsuta
️️️️
T. Inukai
Замена
R. Tsuruno
️️️️
K. Konno
84'
80'
Замена
Y. Kakita
️️️️
K. Kinoshita
80'
Замена
T. Shimamura
️️️️
E. Shirai
66'
Замена
K. Kumasawa
️️️️
М. Хосоя
66'
Замена
Y. Yamada
️️️️
T. Koyamatsu
Замена
Ш. Захеди
️️️️
R. Sato
60'
Замена
Y. Iwasaki
️️️️
T. Kanamori
60'
49'
ГОЛ! 1:1!
М. Савио
Пас отдал
М. Хосоя
ГОЛ! 1:0!
T. Kanamori
40'
36'
Желтая карточка
D.
Замена
M. Kamekawa
️️️️
I. Oda
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ависпа Фукуока
1
Takumi Nagaishi
ВР
38
Daiki Miya
ЦЗ
37
Masaya Tashiro
ЦЗ
77
Takeshi Kanamori
ЦП
29
Yota Maejima
ЦП
16
Hiroyuki Mae
(К)
ЦП
6
Masato Shigemi
ЦП
16
Itsuki Oda
ЦП
33
Douglas Grolli
ЦФ
19
Ryoga Sato
ЦФ
18
Kazuya Konno
ЦФ
Главный тренер
Сигетоси Хасебе
Касива Рейсол
46
Kenta Matsumoto
ВР
15
Diego
ЦЗ
4
Taiyo Koga
(К)
ЦЗ
13
Tomoya Inukai
ЦЗ
32
Хироки Секине
ПЗ
17
Kohei Tezuka
ЦП
8
E. Shirai
ЦП
10
Матеус Савио
ЦП
58
Tomoya Koyamatsu
ЦФ
9
Мао Хосоя
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Главный тренер
Масами Ихара
Ависпа Фукуока
94
Masaaki Murakami
ВР
5
Seiya Inoue
ЦЗ
19
Masashi Kamekawa
ЦЗ
35
Y. Hiratsuka
ЦП
7
Шахаб Захеди
ЦФ
28
Reiju Tsuruno
ЦФ
8
Yuto Iwasaki
ЦФ
Касива Рейсол
1
Masato Sasaki
ВР
48
Yugo Tatsuta
ЦЗ
6
Yuto Yamada
ЦП
48
Kazuki Kumasawa
ЦП
28
Takuya Shimamura
ЦП
18
Yuki Kakita
ЦФ
2-5-3
1
38
37
29
16
6
16
77
18
19
33
4-3-3
46
32
Секине
4
13
15
17
8
10
Савио
19
9
Хосоя
58
16
19
19
16
19
7
Захеди
7
Захеди
19
18
28
28
18
77
8
8
77
13
48
48
13
58
6
6
58
9
Хосоя
48
48
9
Хосоя
8
28
28
8
19
18
18
19
Остались в запасе
Ависпа Фукуока
Касива Рейсол
94
Masaaki Murakami
ВР
5
Seiya Inoue
ЦЗ
35
Y. Hiratsuka
ЦП
Главный тренер
Сигетоси Хасебе
1
Masato Sasaki
ВР
Главный тренер
Масами Ихара
Остались в запасе
94
Masaaki Murakami
ВР
5
Seiya Inoue
ЦЗ
35
Y. Hiratsuka
ЦП
Остались в запасе
1
Masato Sasaki
ВР
Главный тренер
Сигетоси Хасебе
Главный тренер
Масами Ихара
Статистика матча Ависпа Фукуока - Касива Рейсол
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
15
13
Офсайды
3
1
Количество передач
364
432
Сейвы
4
2
Точность передач %
67
72
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 17 тур
Нагоя Грампус
1 : 0
29.11.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 17 тур
Нагоя Грампус
1 : 0
29.11.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 16 тур
Ависпа Фукуока
1 : 2
25.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 15 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 0
21.11.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 14 тур
Ависпа Фукуока
1 : 1
07.11.2026
В-Варен Нагасаки
Япония. Джей-лига, 13 тур
ДЖЕФ Юнайтед
3 : 0
01.11.2026
Ависпа Фукуока
Касива Рейсол
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Касива Рейсол
- : -
01.12.2026
Конг Ан Ханой
Япония. Джей-лига, 17 тур
Касива Рейсол
3 : 1
28.11.2026
Санфречче Хиросима
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Ньюкасл Джетс
1 : 2
24.11.2026
Касива Рейсол
Япония. Джей-лига, 15 тур
Касива Рейсол
0 : 1
20.11.2026
ДЖЕФ Юнайтед
Япония. Джей-лига, 14 тур
Касива Рейсол
2 : 1
07.11.2026
Кавасаки Фронтале
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Futoshi Nakamura, Japan
Стадион:
Best Denki Stadium, Fukuoka
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Касива Рейсол
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