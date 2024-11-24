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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Мушук Руна - Эль Насьональ
Мушук Руна - Эль Насьональ: обзор матча 24 ноября 2024
Мушук Руна
24.11.2024, воскресенье, 18:30
Эквадор. Серия А, 14 тур
2 : 2
Завершен
Эль Насьональ
33'
A. Gracia
41'
A. Gracia
78'
G. Asprilla
81'
Ф. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мушук Руна - Эль Насьональ
90'
+3
Замена
A. Cela
️️️️
M. Olmedo
89'
Желтая карточка
M. Olmedo
Замена
D. Segura
️️️️
M. Alonso
88'
81'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Мартинес
Пас отдал
L. Arce
78'
ГОЛ! 2:1!
G. Asprilla
Замена
L. Ayala
️️️️
B. Delgado
72'
69'
Замена
M. Olmedo
️️️️
C. Vélez
63'
Замена
J. Ordonez
️️️️
T. Minda
63'
Замена
Ф. Мартинес
️️️️
E. Mejia
Замена
E. Caicedo
️️️️
J. Vergés
61'
56'
Желтая карточка
C. Vélez
46'
Замена
G. J. Cortez Casierra
️️️️
А. Кабеса
ГОЛ! 2:0!
A. Gracia
41'
ГОЛ! 1:0!
A. Gracia
33'
32'
Желтая карточка
F. Mora
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мушук Руна
1
Christian Tapia
ВР
33
Jeison Mina
ЦЗ
19
Juan Cruz Randazzo
ЦЗ
32
Mauricio Alonso
ЦЗ
19
A. Gracia
ЦЗ
25
Bagner Delgado
(К)
ЦЗ
26
Dennis Quintero
ЦП
5
Jean Carlos Estacio
ЦП
55
Joaquín Vergés
ЦП
14
Steven Tapiero
ЦП
77
Mathías Acuña
ЦФ
Главный тренер
Ренато Салас
Эль Насьональ
12
Давид Кабесас
ВР
18
Bryan Rivera
ЦЗ
32
Anthony Bedoya Caicedo
ЦЗ
30
E. Mejia
ЦП
24
Fernando Mora
ЦП
26
K. Peralta
ЦП
8
Charles Vélez
ЦП
88
Luis Arce
ЦП
7
T. Minda
ЦФ
11
G. Asprilla
ЦФ
24
Алехандро Кабеса
ЦФ
Главный тренер
Эвер Алмейда
Мушук Руна
12
Adrián Bone
ВР
42
Wilman Pabón
ВР
50
Jeremy Cusme
ЦЗ
13
Luis Ayala
ЦЗ
37
José Luis Quiñones
ЦЗ
8
Arnaldo Zambrano
ЦП
28
Enzo Ariel Fernandez
ЦП
8
Stick Castro
ЦП
25
Marco Montaño
ЦФ
20
Daniel Segura
ЦФ
14
Elián Caicedo
ЦФ
80
Frank Obando
ЦФ
Эль Насьональ
1
Leodan Chalá
ВР
19
Moisés Corozo
ЦЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
23
Daniel Patino
ЦЗ
4
Rommel Cabezas
ЦЗ
77
Фидель Мартинес
ЦЗ
11
Elian Carabali
ЦП
10
G. J. Cortez Casierra
ЦП
29
Adrian Cela
ЦП
43
J. Ordonez
ЦП
70
Dario Pazmino
ЦП
6
Marcos Olmedo
ЦП
3-2-4-1
1
32
19
25
19
33
26
55
14
5
77
2-5-3
12
Кабесас
18
32
30
26
8
88
24
24
Кабеса
11
7
25
13
13
25
32
20
20
32
55
14
14
55
30
77
Мартинес
77
Мартинес
30
24
Кабеса
10
10
24
Кабеса
29
29
7
43
43
7
8
6
6
8
Остались в запасе
Мушук Руна
Эль Насьональ
12
Adrián Bone
ВР
42
Wilman Pabón
ВР
50
Jeremy Cusme
ЦЗ
37
José Luis Quiñones
ЦЗ
8
Arnaldo Zambrano
ЦП
28
Enzo Ariel Fernandez
ЦП
8
Stick Castro
ЦП
25
Marco Montaño
ЦФ
80
Frank Obando
ЦФ
Главный тренер
Ренато Салас
1
Leodan Chalá
ВР
19
Moisés Corozo
ЦЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
23
Daniel Patino
ЦЗ
4
Rommel Cabezas
ЦЗ
11
Elian Carabali
ЦП
70
Dario Pazmino
ЦП
Главный тренер
Эвер Алмейда
Остались в запасе
12
Adrián Bone
ВР
42
Wilman Pabón
ВР
50
Jeremy Cusme
ЦЗ
37
José Luis Quiñones
ЦЗ
8
Arnaldo Zambrano
ЦП
28
Enzo Ariel Fernandez
ЦП
8
Stick Castro
ЦП
25
Marco Montaño
ЦФ
80
Frank Obando
ЦФ
Остались в запасе
1
Leodan Chalá
ВР
19
Moisés Corozo
ЦЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
23
Daniel Patino
ЦЗ
4
Rommel Cabezas
ЦЗ
11
Elian Carabali
ЦП
70
Dario Pazmino
ЦП
Главный тренер
Ренато Салас
Главный тренер
Эвер Алмейда
Статистика матча Мушук Руна - Эль Насьональ
3
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
14
17
Офсайды
2
1
Количество передач
199
250
Сейвы
3
3
Точность передач %
59
65
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Мушук Руна
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Мушук Руна
- : -
30.11.2026
Текнико Университарио
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Оренсе
2 : 3
22.11.2026
Мушук Руна
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Мушук Руна
2 : 1
09.11.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Мушук Руна
2 : 3
03.11.2026
Манта
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Текнико Университарио
3 : 0
26.10.2026
Мушук Руна
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Мушук Руна
1 : 1
19.10.2026
Оренсе
Эль Насьональ
Эквадор. Лига Про, 10 тур
Эль Насьональ
0 : 0
20.12.2025
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Эмелек
5 : 0
16.12.2025
Эль Насьональ
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Эль Насьональ
3 : 1
07.12.2025
Аукас
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Макара
2 : 0
30.11.2025
Эль Насьональ
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Депортиво
5 : 0
22.11.2025
Эль Насьональ
Информация о матче
Главный судья:
Russell Macario Teran Leon, Ecuador
Стадион:
Estadio COAC Mushuc Runa, Ambato
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Эль Насьональ
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