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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Эль Насьональ - Либертад Лоха
Эль Насьональ - Либертад Лоха: обзор матча 10 ноября 2024
Эль Насьональ
10.11.2024, воскресенье, 18:30
Эквадор. Серия А, 13 тур
1 : 4
Завершен
Либертад Лоха
66'
G. J. Cortez Casierra
2'
D. Ávila
37'
B. Caicedo
44'
N. Molina
58'
G. Penilla C. + Bou
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эль Насьональ - Либертад Лоха
86'
Замена
C. Obando
️️️️
B. Caicedo
Желтая карточка
D. Pazmino
84'
Желтая карточка
G. J. Cortez Casierra
77'
Замена
E. Carabali
️️️️
L. Arce
74'
Замена
D. Pazmino
️️️️
J. Ordonez
74'
74'
Замена
T. Donsanti
️️️️
D. Ávila
Желтая карточка
М. Пинейда
73'
68'
Замена
P. Larrea
️️️️
N. Molina
ГОЛ! 1:4!
G. J. Cortez Casierra
Пас отдал
А. Кабеса
66'
58'
ГОЛ! 0:4!
G. Penilla C. + Bou
Замена
E. Mejia
️️️️
Ф. Мартинес
56'
Замена
J. Guisamano
️️️️
C. Vélez
56'
44'
ГОЛ! 0:3!
N. Molina
Замена
L. Chalá
️️️️
Д. Кабесас
41'
37'
ГОЛ! 0:2!
B. Caicedo
Пас отдал
G. Penilla C. + Bou
2'
ГОЛ! 0:1!
D. Ávila
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эль Насьональ
12
Давид Кабесас
ВР
23
Daniel Patino
ЦЗ
19
Moisés Corozo
ЦЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
2
José Flor
ЦЗ
77
Фидель Мартинес
ЦЗ
88
Luis Arce
ЦП
8
Charles Vélez
ЦП
10
G. J. Cortez Casierra
ЦП
43
J. Ordonez
ЦП
24
Алехандро Кабеса
ЦФ
Главный тренер
Эвер Алмейда
Либертад Лоха
90
Eduardo Bores
ВР
6
Bryan Caicedo
ЦЗ
37
Carlos Medina
ЦЗ
31
Glendys Mina
ЦЗ
26
Nixon Molina
(К)
ЦП
17
G. Penilla C. + Bou
ЦП
26
Ivan Zambrano
ЦП
13
Luis Gomez
ЦП
25
Denilson Bolanos
ЦФ
9
Diego Ávila
ЦФ
23
Nestor Caicedo
ЦФ
Главный тренер
Джованни Кумбикус
Эль Насьональ
1
Leodan Chalá
ВР
18
Bryan Rivera
ЦЗ
11
Elian Carabali
ЦП
14
Bryan Oña
ЦП
16
Jeremy Mejia
ЦП
23
Jawer Guisamano
ЦП
30
E. Mejia
ЦП
26
K. Peralta
ЦП
70
Dario Pazmino
ЦП
7
T. Minda
ЦФ
33
Antony Chere
ЦФ
Либертад Лоха
29
Walter Hinostroza
ВР
20
Anthony Rosero
ЦЗ
4
Cesar Obando
ЦЗ
27
Juan Alvacete
ЦЗ
54
Wagner Bardales
ЦЗ
5
Pedro Larrea
ЦЗ
22
Tobías Donsanti
ЦЗ
8
Wilter Ayovi
ЦЗ
13
Libinton Angulo
ЦП
3-2-4-1
12
Кабесас
2
Пинейда
2
77
Мартинес
19
23
88
10
43
8
24
Кабеса
3-4-3
90
6
37
31
17
26
13
26
23
9
25
12
Кабесас
1
1
12
Кабесас
88
11
11
88
8
23
23
8
77
Мартинес
30
30
77
Мартинес
43
70
70
43
6
4
4
6
26
5
5
26
9
22
22
9
Остались в запасе
Эль Насьональ
Либертад Лоха
18
Bryan Rivera
ЦЗ
14
Bryan Oña
ЦП
16
Jeremy Mejia
ЦП
26
K. Peralta
ЦП
7
T. Minda
ЦФ
33
Antony Chere
ЦФ
Главный тренер
Эвер Алмейда
29
Walter Hinostroza
ВР
20
Anthony Rosero
ЦЗ
27
Juan Alvacete
ЦЗ
54
Wagner Bardales
ЦЗ
8
Wilter Ayovi
ЦЗ
13
Libinton Angulo
ЦП
Главный тренер
Джованни Кумбикус
Остались в запасе
18
Bryan Rivera
ЦЗ
14
Bryan Oña
ЦП
16
Jeremy Mejia
ЦП
26
K. Peralta
ЦП
7
T. Minda
ЦФ
33
Antony Chere
ЦФ
Остались в запасе
29
Walter Hinostroza
ВР
20
Anthony Rosero
ЦЗ
27
Juan Alvacete
ЦЗ
54
Wagner Bardales
ЦЗ
8
Wilter Ayovi
ЦЗ
13
Libinton Angulo
ЦП
Главный тренер
Эвер Алмейда
Главный тренер
Джованни Кумбикус
Статистика матча Эль Насьональ - Либертад Лоха
3
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
10
3
Нарушения
11
17
Офсайды
1
1
Количество передач
382
241
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
71
Удары мимо ворот
8
10
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
10
4
Матчи команд
Эль Насьональ
Эквадор. Лига Про, 10 тур
Эль Насьональ
0 : 0
20.12.2025
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Эмелек
5 : 0
16.12.2025
Эль Насьональ
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Эль Насьональ
3 : 1
07.12.2025
Аукас
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Макара
2 : 0
30.11.2025
Эль Насьональ
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Депортиво
5 : 0
22.11.2025
Эль Насьональ
Либертад Лоха
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Либертад Лоха
0 : 1
07.11.2026
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Гуаякиль Сити
0 : 0
02.11.2026
Либертад Лоха
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Леонес
4 : 1
25.10.2026
Либертад Лоха
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Либертад Лоха
4 : 0
17.10.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 2 тур
Либертад Лоха
3 : 0
09.10.2026
Леонес
Информация о матче
Главный судья:
Augusto Bergelio Aragon Bautista, Ecuador
Стадион:
Олимпико Атауальпа
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