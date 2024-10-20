Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Дельфин - Эль Насьональ
Дельфин - Эль Насьональ: обзор матча 20 октября 2024
Дельфин
20.10.2024, воскресенье, 21:30
Эквадор. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Эль Насьональ
36'
M. Marcos
82'
A. Bedoya Caicedo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дельфин - Эль Насьональ
Желтая карточка
J. Cuero
86'
Желтая карточка
K. Sambonino
84'
Замена
M. Mieles
️️️️
L. Castro
84'
82'
ГОЛ! 1:1!
A. Bedoya Caicedo
Пас отдал
Ф. Мартинес
Замена
M. Reyes
️️️️
M. Miño
69'
Замена
K. Sambonino
️️️️
N. Messiniti
69'
Замена
E. Zuniga
️️️️
C. A. Cuero Q.
65'
65'
Замена
Ф. Мартинес
️️️️
C. Vélez
Желтая карточка
N. Messiniti
52'
46'
Замена
G. J. Cortez Casierra
️️️️
E. Mejia
46'
Замена
А. Кабеса
️️️️
E. Carabali
46'
Замена
J. Ordonez
️️️️
J. Guisamano
Замена
J. Nazareno
️️️️
A. Garcia
46'
ГОЛ! 1:0!
M. Marcos
Пас отдал
C. A. Cuero Q.
36'
27'
Замена
K. Peralta
️️️️
J. del Castillo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дельфин
21
Brian Heras
(К)
ВР
23
Nicolás Goitea
ЦЗ
63
Ariel Garcia
ЦЗ
28
Josué Cuero
ЦП
79
C. A. Cuero Q.
ЦП
10
Mariano Miño
ЦП
70
Juan Nazareno
ЦП
16
Luis Castro
ЦП
70
Mejia Marcos
ЦП
11
Nicolás Messiniti
ЦФ
17
Jose Enrique Angulo
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Дуро
Эль Насьональ
12
Давид Кабесас
ВР
32
Anthony Bedoya Caicedo
ЦЗ
23
Daniel Patino
ЦЗ
4
Rommel Cabezas
ЦЗ
3
J. del Castillo
ЦЗ
88
Luis Arce
ЦП
23
Jawer Guisamano
ЦП
10
Jonathan Borja
ЦП
8
Charles Vélez
ЦП
30
E. Mejia
ЦП
11
Elian Carabali
ЦП
Главный тренер
Эвер Алмейда
Дельфин
12
Beder Valencia
ВР
4
Jefferson Nazareno
ЦЗ
5
Ober Medina
ЦП
15
Kevin Sambonino
ЦП
28
Adrián Arteaga
ЦП
14
Erick Zuniga
ЦП
50
Thiago Ozaeta
ЦП
55
Maikel Reyes
ЦФ
20
Michael Mieles
ЦФ
Эль Насьональ
1
Leodan Chalá
ВР
2
José Flor
ЦЗ
77
Фидель Мартинес
ЦЗ
26
K. Peralta
ЦП
16
Jeremy Mejia
ЦП
43
J. Ordonez
ЦП
10
G. J. Cortez Casierra
ЦП
29
Adrian Cela
ЦП
6
Marcos Olmedo
ЦП
24
Алехандро Кабеса
ЦФ
7
T. Minda
ЦФ
33
Antony Chere
ЦФ
2-5-1-2
21
23
63
10
70
16
70
79
28
17
11
4-5-1
12
Кабесас
23
4
3
32
23
8
30
11
10
88
63
4
4
63
11
15
15
11
79
14
14
79
10
55
55
10
16
20
20
16
8
77
Мартинес
77
Мартинес
8
3
26
26
3
23
43
43
23
30
10
10
30
11
24
Кабеса
24
Кабеса
11
Остались в запасе
Дельфин
Эль Насьональ
12
Beder Valencia
ВР
5
Ober Medina
ЦП
28
Adrián Arteaga
ЦП
50
Thiago Ozaeta
ЦП
Главный тренер
Гильермо Дуро
1
Leodan Chalá
ВР
2
José Flor
ЦЗ
16
Jeremy Mejia
ЦП
29
Adrian Cela
ЦП
6
Marcos Olmedo
ЦП
7
T. Minda
ЦФ
33
Antony Chere
ЦФ
Главный тренер
Эвер Алмейда
Остались в запасе
12
Beder Valencia
ВР
5
Ober Medina
ЦП
28
Adrián Arteaga
ЦП
50
Thiago Ozaeta
ЦП
Остались в запасе
1
Leodan Chalá
ВР
2
José Flor
ЦЗ
16
Jeremy Mejia
ЦП
29
Adrian Cela
ЦП
6
Marcos Olmedo
ЦП
7
T. Minda
ЦФ
33
Antony Chere
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Дуро
Главный тренер
Эвер Алмейда
Статистика матча Дельфин - Эль Насьональ
3
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
13
8
Офсайды
6
4
Количество передач
267
335
Сейвы
2
1
Точность передач %
67
72
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Депортиво
- : -
07.12.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Дельфин
0 : 3
27.11.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Манта
2 : 2
22.11.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Мушук Руна
2 : 1
09.11.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Дельфин
3 : 1
31.10.2026
Депортиво
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Оренсе
4 : 0
24.10.2026
Дельфин
Эль Насьональ
Эквадор. Лига Про, 10 тур
Эль Насьональ
0 : 0
20.12.2025
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Эмелек
5 : 0
16.12.2025
Эль Насьональ
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Эль Насьональ
3 : 1
07.12.2025
Аукас
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Макара
2 : 0
30.11.2025
Эль Насьональ
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Депортиво
5 : 0
22.11.2025
Эль Насьональ
Информация о матче
Главный судья:
Bryan Loayza, Ecuador
Стадион:
Estadio Jocay, Manta
Новости команд
Все
Дельфин
Эль Насьональ
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+