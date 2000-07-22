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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Факел - Локомотив
Факел - Локомотив: обзор матча 22 июля 2000
Факел
22.07.2000, суббота, 00:00
Чемпионат России, 18 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив
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Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
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Новости команд
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Факел
Локомотив
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09:29
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01:36
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Тюкавин упомянул чемпионский фарт «Динамо» после победы над «Факелом»
12:14
Радимов назвал условие для спасения «Факела»
09:29
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Промах игрока «Факела» в матче с «Динамо» назвали катастрофой
Вчера, 12:29
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В «Факеле» отреагировали на мнение, что команда уже приговорена к вылету из РПЛ
Вчера, 11:37
В «Факеле» выявили причину бедствия команды
7 ноября
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Рабинер – о ситуации в «Локомотиве»: «Натуральный дурдом»
12:09
Смородская – о ситуации в «Локомотиве»: «Ужас, сердце кровью обливается»
10:25
Галактионов покинул «Локо», «Краснодар» разгромил ЦСКА, Максименко снова удалили. Главное за неделю
01:36
1
Генич назвал трех кандидатов на пост главного тренера «Локомотива»
Вчера, 23:36
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«Локомотиву» предложили вернуть Семина
Вчера, 22:27
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