Представлен рейтинг 20 самых доходных клубов мира от Deloitte
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Назван клуб с наибольшим доходом за сезон-2022/23
«Реал» готов платить Мбаппе вдвое меньше, чем хочет француз
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