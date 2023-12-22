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Пирес дал совет Мбаппе
25 января, 22:45
0
Представлен рейтинг 20 самых доходных клубов мира от Deloitte
25 января, 18:15
0
«ПСЖ» подписал контракт с 18-летним бразильцем
25 января, 17:16
0
Назван клуб с наибольшим доходом за сезон-2022/23
25 января, 13:05
1
«Реал» готов платить Мбаппе вдвое меньше, чем хочет француз
25 января, 09:09
4
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Тулуза
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2 : 0
14.01.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 18 тур
Ланс
0 : 2
14.01.2024
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/16 финала
Орлеан
1 : 4
20.01.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 18 тур
Ланс
0 : 2
14.01.2024
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ревел
0 : 9
07.01.2024
ПСЖ
Суперкубок Франции, Финал
ПСЖ
2 : 0
03.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок, 1/16 финала
Треллисак
1 : 2
20.01.2024
Брест
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
2 : 0
14.01.2024
Монпелье
Франция. Кубок, 1/32 финала
Брест
1 : 0
06.01.2024
Анжер

ПСЖ - Брест - 07 февраля 2024

ПСЖ
07.02.2024, среда, 23:10
Франция. Кубок, 1/8 финала
- : -
Не начался
Брест
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча ПСЖ - Брест
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Кубок
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Будущие
Франция. Кубок,
Сошо
- : -
06.02.2024
Ренн
Франция. Кубок,
Лион
- : -
07.02.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Ле-Пюи
- : -
07.02.2024
Лаваль
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Страсбур
- : -
07.02.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Сент-Приест
- : -
07.02.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Сошо
- : -
06.02.2024
Ренн
Франция. Кубок,
Лион
- : -
07.02.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Ле-Пюи
- : -
07.02.2024
Лаваль
Франция. Кубок,
Страсбур
- : -
07.02.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Сент-Приест
- : -
07.02.2024
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