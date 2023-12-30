Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Фиорентина
Болонья
Топ-15 лучших тренеров этого сезона
30 декабря 2023, 11:36
1
Серия А. «Наполи» потерял очки, «Фиорентина» победила
29 декабря 2023, 22:31
0
«Фиорентина» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2023
29 декабря 2023, 12:13
0
«Манчестер Юнайтед» хочет усилиться экс-нападающим «Баварии»
25 декабря 2023, 18:55
0
«Болонья» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2023
23 декабря 2023, 14:58
0
Серия А. «Наполи» потерял очки, «Фиорентина» победила
29 декабря 2023, 22:31
0
«Фиорентина» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2023
29 декабря 2023, 12:13
0
Агент назвал четыре клуба Серии А, которые интересуются Гарре
15 декабря 2023, 18:19
1
«Рома» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2023
10 декабря 2023, 12:42
0
11 команд вышли в плей-офф Лиги конференций
1 декабря 2023, 01:25
0
Топ-15 лучших тренеров этого сезона
30 декабря 2023, 11:36
1
«Манчестер Юнайтед» хочет усилиться экс-нападающим «Баварии»
25 декабря 2023, 18:55
0
«Болонья» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2023
23 декабря 2023, 14:58
0
«Болонья» – «Аталанта»: прогноз на матч 17 тура Серии А, 23 декабря
23 декабря 2023, 10:01
0
Кубок Италии. «Болонья» Мотты на 116-й минуте вырвала гостевую победу над «Интером» (2:1)
21 декабря 2023, 01:43
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Фиорентина
Болонья
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
1 : 1
05.01.2024
Дженоа
Италия. Серия А, 19 тур
Сассуоло
1 : 0
06.01.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 19 тур
Сассуоло
1 : 0
06.01.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
1 : 1
05.01.2024
Дженоа

Фиорентина - Болонья - 09 января 2024

Фиорентина
09.01.2024, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/4 финала
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
Болонья
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Фиорентина - Болонья
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Италия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Италия. Кубок,
Фиорентина
- : -
09.01.2024
Болонья
Италия. Кубок,
Лацио
- : -
10.01.2024
Рома
Италия. Кубок,
Милан
- : -
10.01.2024
Аталанта
Италия. Кубок,
Ювентус
- : -
11.01.2024
Фрозиноне
Италия. Кубок,
Фиорентина
- : -
09.01.2024
Болонья
Италия. Кубок,
Лацио
- : -
10.01.2024
Рома
Италия. Кубок,
Милан
- : -
10.01.2024
Аталанта
Италия. Кубок,
Ювентус
- : -
11.01.2024
Фрозиноне
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+