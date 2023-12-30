Фиорентина

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Агент назвал четыре клуба Серии А, которые интересуются Гарре
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«Манчестер Юнайтед» хочет усилиться экс-нападающим «Баварии»
«Болонья» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2023
«Болонья» – «Аталанта»: прогноз на матч 17 тура Серии А, 23 декабря
Кубок Италии. «Болонья» Мотты на 116-й минуте вырвала гостевую победу над «Интером» (2:1)