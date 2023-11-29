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Тулуза
Одноклубник Головина прокомментировал удаление россиянина
21 декабря, 16:22
1
Агент Головина объяснил удаление россиянина
21 декабря, 13:45
0
Тренер «Монако» отреагировал на удаление Головина в матче с «Тулузой»
21 декабря, 11:11
0
Головин получил прямую красную карточку в матче с «Тулузой»
21 декабря, 00:33
4
«Тулуза» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2023
20 декабря, 11:45
0
На Чалова появился новый претендент из Франции
19 декабря, 16:37
6
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря, 15:19
0
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18 декабря, 13:45
0
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
15 декабря, 01:11
0
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
14 декабря, 07:45
0
Одноклубник Головина прокомментировал удаление россиянина
21 декабря, 16:22
1
Агент Головина объяснил удаление россиянина
21 декабря, 13:45
0
Тренер «Монако» отреагировал на удаление Головина в матче с «Тулузой»
21 декабря, 11:11
0
Головин получил прямую красную карточку в матче с «Тулузой»
21 декабря, 00:33
4
«Тулуза» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2023
20 декабря, 11:45
0
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Бенфика
Тулуза
Лига чемпионов, 5 тур
Бенфика
3 : 3
29.11.2023
Интер
Франция. Лига 1, 14 тур
Тулуза
1 : 1
03.12.2023
Лорьян
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
0 : 0
03.12.2023
Бенфика
Португалия. Примейра, 13 тур
Бенфика
1 : 1
08.12.2023
Фаренсе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лион
3 : 0
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Португалия. Примейра, 14 тур
Брага
0 : 1
17.12.2023
Бенфика
Лига чемпионов, 6 тур
Зальцбург
1 : 3
12.12.2023
Бенфика
Португалия. Примейра, 13 тур
Бенфика
1 : 1
08.12.2023
Фаренсе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
0 : 0
03.12.2023
Бенфика
Лига чемпионов, 5 тур
Бенфика
3 : 3
29.11.2023
Интер
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
1 : 2
20.12.2023
Монако
Франция. Лига 1, 16 тур
Тулуза
0 : 0
17.12.2023
Ренн
Лига Европы, 6 тур
ЛАСК
1 : 2
14.12.2023
Тулуза
Франция. Лига 1, 15 тур
Лион
3 : 0
10.12.2023
Тулуза
Франция. Лига 1, 14 тур
Тулуза
1 : 1
03.12.2023
Лорьян

Бенфика - Тулуза - 15 февраля 2024

Бенфика
15.02.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
- : -
Не начался
Тулуза
Матч
Статистика матча Бенфика - Тулуза
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Будущие
Лига Европы, первый матч
Фейеноорд
- : -
15.02.2024
Рома
Лига Европы, первый матч
Янг Бойз
- : -
15.02.2024
Спортинг
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Галатасарай
- : -
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Спарта
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- : -
15.02.2024
Марсель
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Милан
- : -
15.02.2024
Ренн
Лига Европы, первый матч
Фейеноорд
- : -
15.02.2024
Рома
Лига Европы, первый матч
Янг Бойз
- : -
15.02.2024
Спортинг
Лига Европы, первый матч
Галатасарай
- : -
15.02.2024
Спарта
Лига Европы, первый матч
Шахтер
- : -
15.02.2024
Марсель
Лига Европы, первый матч
Милан
- : -
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