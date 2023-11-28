Звезды футбола, которые ушли в политику – один из них стал президентом страны

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Экс-футболист «ПСЖ» пообещал выступить голым на телевидении, если парижане вылетят из ЛЧ от «Сосьедада»

Эксперты Goal назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала