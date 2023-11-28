Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Ревел
ПСЖ
Звезды футбола, которые ушли в политику – один из них стал президентом страны
19 декабря, 23:40
0
Энрике – об ухудшении отношений с Мбаппе: «У нас все идеально – мы почти помолвлены»
19 декабря, 17:33
1
Экс-футболист «ПСЖ» пообещал выступить голым на телевидении, если парижане вылетят из ЛЧ от «Сосьедада»
19 декабря, 13:58
2
Эксперты Goal назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
19 декабря, 13:29
1
Отношения Мбаппе и Луиса Энрике значительно ухудшились за неделю
19 декабря, 12:46
3
Звезды футбола, которые ушли в политику – один из них стал президентом страны
19 декабря, 23:40
0
Энрике – об ухудшении отношений с Мбаппе: «У нас все идеально – мы почти помолвлены»
19 декабря, 17:33
1
Экс-футболист «ПСЖ» пообещал выступить голым на телевидении, если парижане вылетят из ЛЧ от «Сосьедада»
19 декабря, 13:58
2
Эксперты Goal назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
19 декабря, 13:29
1
Отношения Мбаппе и Луиса Энрике значительно ухудшились за неделю
19 декабря, 12:46
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
Ревел
ПСЖ
Лига чемпионов, 5 тур
ПСЖ
1 : 1
28.11.2023
Ньюкасл
Франция. Лига 1, 14 тур
Гавр
0 : 2
03.12.2023
ПСЖ
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
2 : 1
09.12.2023
Нант
Лига чемпионов, 6 тур
Боруссия Д
1 : 1
13.12.2023
ПСЖ
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
1 : 1
17.12.2023
ПСЖ
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
1 : 1
17.12.2023
ПСЖ
Лига чемпионов, 6 тур
Боруссия Д
1 : 1
13.12.2023
ПСЖ
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
2 : 1
09.12.2023
Нант
Франция. Лига 1, 14 тур
Гавр
0 : 2
03.12.2023
ПСЖ
Лига чемпионов, 5 тур
ПСЖ
1 : 1
28.11.2023
Ньюкасл

Ревел - ПСЖ - 07 января 2024

Ревел
07.01.2024, воскресенье, 22:45
Франция. Кубок, 1/32 финала
- : -
Не начался
ПСЖ
Матч
Статистика матча Ревел - ПСЖ
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Франция. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Франция. Кубок,
Саржемин
- : -
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок,
Шамбли
- : -
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок,
По
- : -
05.01.2024
Нант
Франция. Кубок,
Шалан
- : -
05.01.2024
Родез
Франция. Кубок,
Саржемин
- : -
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок,
Шамбли
- : -
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок,
По
- : -
05.01.2024
Нант
Франция. Кубок,
Шалан
- : -
05.01.2024
Родез
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+