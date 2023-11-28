Звезды футбола, которые ушли в политику – один из них стал президентом страны
Энрике – об ухудшении отношений с Мбаппе: «У нас все идеально – мы почти помолвлены»
Экс-футболист «ПСЖ» пообещал выступить голым на телевидении, если парижане вылетят из ЛЧ от «Сосьедада»
Эксперты Goal назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
Отношения Мбаппе и Луиса Энрике значительно ухудшились за неделю
Звезды футбола, которые ушли в политику – один из них стал президентом страны
Энрике – об ухудшении отношений с Мбаппе: «У нас все идеально – мы почти помолвлены»
Экс-футболист «ПСЖ» пообещал выступить голым на телевидении, если парижане вылетят из ЛЧ от «Сосьедада»
Эксперты Goal назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
Отношения Мбаппе и Луиса Энрике значительно ухудшились за неделю