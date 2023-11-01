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0
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15 декабря, 17:59
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15 декабря, 16:50
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Реакция Хави на два поражения «Барселоны» подряд
15 декабря, 07:47
1
Экс-тренер сборной Испании и «Барселоны» возглавил «Сочи»
15 декабря, 20:34
0
«Валенсия» – «Барселона»: прогноз на матч 17 тура Примеры, 16 декабря
15 декабря, 20:04
0
Хави ответил на вопрос об отставке
15 декабря, 17:59
1
Суарес раскрыл, как его называл Месси в «Барселоне»
15 декабря, 16:50
3
Реакция Хави на два поражения «Барселоны» подряд
15 декабря, 07:47
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1 : 0
06.12.2023
Альмерия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Барбастро
1 : 0
01.11.2023
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Жирона
Испания. Примера, 15 тур
Барселона
1 : 0
03.12.2023
Атлетико
Лига чемпионов, 5 тур
Барселона
2 : 1
28.11.2023
Порту
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
1 : 1
25.11.2023
Барселона

Барбастро - Барселона - 07 января 2024

Барбастро
07.01.2024, воскресенье, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
- : -
Не начался
Барселона
Матч
Статистика матча Барбастро - Барселона
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Атлетико
Испания. Кубок,
Эспаньол
- : -
06.01.2024
Хетафе
Испания. Кубок,
Эльче
- : -
06.01.2024
Жирона
Испания. Кубок,
Уэска
- : -
06.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок,
Алавес
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