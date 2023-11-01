Экс-тренер сборной Испании и «Барселоны» возглавил «Сочи»
«Валенсия» – «Барселона»: прогноз на матч 17 тура Примеры, 16 декабря
Хави ответил на вопрос об отставке
Суарес раскрыл, как его называл Месси в «Барселоне»
Реакция Хави на два поражения «Барселоны» подряд
Экс-тренер сборной Испании и «Барселоны» возглавил «Сочи»
«Валенсия» – «Барселона»: прогноз на матч 17 тура Примеры, 16 декабря
Хави ответил на вопрос об отставке
Суарес раскрыл, как его называл Месси в «Барселоне»
Реакция Хави на два поражения «Барселоны» подряд