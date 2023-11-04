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Расписание матчей
Косово. Суперлига
Ферроникели - Малишева
Ферроникели - Малишева: обзор матча 04 ноября 2023
Ферроникели
04.11.2023, суббота, 15:00
Косово. Суперлига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Малишева
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Статистика матча Ферроникели - Малишева
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0
Матчи команд
Ферроникели
Косово. Суперлига, 36 тур
Фуше
0 : 3
25.05.2024
Ферроникели
Косово. Суперлига, 35 тур
Ферроникели
3 : 2
18.05.2024
Дукаджини
Косово. Суперлига, 34 тур
Дрита
0 : 0
12.05.2024
Ферроникели
Косово. Суперлига, 33 тур
Ферроникели
4 : 1
09.05.2024
Лириа
Косово. Суперлига, 32 тур
Лапи
3 : 2
05.05.2024
Ферроникели
Малишева
Лига конференций, 2 раунд
Хиберниан
4 : 1
30.07.2026
Малишева
Лига конференций, 2 раунд
Малишева
2 : 0
23.07.2026
Хиберниан
Лига конференций, 1 раунд
Малишева
5 : 0
15.07.2026
Влажния
Лига конференций, 1 раунд
Влажния
2 : 1
09.07.2026
Малишева
Косово. Суперлига, 36 тур
Малишева
3 : 2
31.05.2026
Дрита
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Малишева
Форвард «Монако» Диатта похвалил Головина
2023.10.23 08:43
1
Товарищеский матч. «Милан» всухую обыграл команду из Косово «Ферроникели»
2019.08.10 23:53
1
Товарищеский матч. «Милан» всухую обыграл команду из Косово «Ферроникели»
2019.08.10 23:53
1
Форвард «Монако» Диатта похвалил Головина
2023.10.23 08:43
1
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