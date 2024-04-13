Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австралия. А-лига
Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс: обзор матча 13 апреля 2024
Брисбен Роар
13.04.2024, суббота, 10:30
Австралия. А-лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Ньюкасл Джетс
53'
C. Taylor
63'
А. Стамателопулос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс
90'
+5
Замена
N. Grimaldi
️️️️
А. Стамателопулос
87'
Замена
J. Hoffman
️️️️
C. Taylor
Замена
A. Majok
️️️️
J. Hingert
82'
Желтая карточка
T. Aldred
81'
71'
Замена
А. Гудвин
️️️️
R. Piscopo
Замена
J. Lofthouse
️️️️
T. Gomulka
65'
63'
ГОЛ! 0:2!
А. Стамателопулос
Пас отдал
K. Grozos
Желтая карточка
J. Hingert
59'
Замена
N. Mileusnić
️️️️
A. Burke-Gilroy
55'
Замена
J. Markovski
️️️️
T. Waddingham
55'
53'
ГОЛ! 0:1!
C. Taylor
46'
Замена
Л. Бейлис
️️️️
D. Stynes
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брисбен Роар
1
Macklin Freke
ВР
21
Antonee Burke-Gilroy
ЦЗ
3
Corey Brown
ЦЗ
5
Кай Труин
ЦЗ
5
Tom Aldred
(К)
ЦЗ
19
Jack Hingert
ЦЗ
12
Taras Gomulka
ЦП
13
Henry Hore
ЦП
8
Jay O'Shea
ЦП
10
Florin Berenguer
ЦП
20
Thomas Waddingham
ЦФ
Главный тренер
Росс Алоизи
Ньюкасл Джетс
1
Ryan Scott
ВР
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
23
Daniel Wilmering
ЦЗ
14
Dane Ingham
ЦЗ
7
Reno Piscopo
ЦП
8
Callum Timmins
ЦП
23
Kosta Grozos
ЦП
11
Daniel Stynes
ЦП
13
Clayton Taylor
ЦП
16
Апостолос Стамателопулос
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Брисбен Роар
29
Matt Acton
ВР
35
Louis Zabala
ЦЗ
32
James Nikolovski
ЦЗ
99
Ayom Majok
ЦП
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
11
Jez Lofthouse
ЦФ
8
Jonas Markovski
ЦФ
Ньюкасл Джетс
20
Michael Weier
ВР
3
Jason Hoffman
ЦЗ
27
Nathan Grimaldi
ЦЗ
6
Brandon O'Neill
ЦП
10
Лахлан Бейлис
ЦФ
7
Арчи Гудвин
ЦФ
16
Trent Buhagiar
ЦФ
3-2-4-1
1
5
Труин
5
19
3
21
12
8
10
13
20
4-5-1
1
2
23
14
3
Чанчар
7
23
11
13
8
16
Стамателопулос
19
99
99
19
21
10
10
21
12
11
11
12
20
8
8
20
13
3
3
13
16
Стамателопулос
27
27
16
Стамателопулос
11
10
Бейлис
10
Бейлис
11
7
7
Гудвин
7
Гудвин
7
Остались в запасе
Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс
29
Matt Acton
ВР
35
Louis Zabala
ЦЗ
32
James Nikolovski
ЦЗ
Главный тренер
Росс Алоизи
20
Michael Weier
ВР
6
Brandon O'Neill
ЦП
16
Trent Buhagiar
ЦФ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Остались в запасе
29
Matt Acton
ВР
35
Louis Zabala
ЦЗ
32
James Nikolovski
ЦЗ
Остались в запасе
20
Michael Weier
ВР
6
Brandon O'Neill
ЦП
16
Trent Buhagiar
ЦФ
Главный тренер
Росс Алоизи
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Статистика матча Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс
2
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
12
2
Нарушения
9
6
Офсайды
4
1
Количество передач
657
366
Сейвы
1
4
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
10
3
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
1 : 1
30.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Виссел Кобе
- : -
01.12.2026
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Ньюкасл Джетс
1 : 2
24.11.2026
Касива Рейсол
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Киото Санга
5 : 2
27.10.2026
Ньюкасл Джетс
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Информация о матче
Главный судья:
Адам Керси
Стадион:
Suncorp Stadium, Brisbane
Новости команд
Все
Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс
«Манчестер Сити» пополнился хавбеком из Австралии
2015.10.26 19:06
«Манчестер Сити» пополнился хавбеком из Австралии
2015.10.26 19:06
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+