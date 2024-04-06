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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Вестерн Юнайтед - Макартур
Вестерн Юнайтед - Макартур: обзор матча 06 апреля 2024
Вестерн Юнайтед
06.04.2024, суббота, 07:30
Австралия. А-лига, 23 тур
4 : 2
Завершен
Макартур
52'
R. Danzaki
56'
M. Ruhs
59'
M. Grimaldi
66'
M. Ruhs
17'
В. Жермен (П)
24'
U. Dávila
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерн Юнайтед - Макартур
Замена
Н. Рукавица
️️️️
M. Ruhs
83'
81'
Желтая карточка
L. Rose
78'
Замена
L. Rose
️️️️
К. Льюис
78'
Замена
Т. Смит
️️️️
T. Uskok
67'
Замена
J. Hollman
️️️️
K. Baccus
ГОЛ! 4:2!
M. Ruhs
66'
Желтая карточка
M. Ruhs
64'
Желтая карточка
B. Garuccio
62'
60'
Замена
J. Drew
️️️️
D. De Silva
ГОЛ! 3:2!
M. Grimaldi
59'
ГОЛ! 2:2!
M. Ruhs
Пас отдал
J. Risdon
56'
55'
Желтая карточка
R. Borges Rodrigues
Желтая карточка
J. Risdon
55'
ГОЛ! 1:2!
R. Danzaki
52'
Замена
M. Grimaldi
️️️️
D. Penha
45'
+1
38'
Желтая карточка
I. Vujica
Желтая карточка
Л. Уэльс
35'
24'
ГОЛ! 0:2!
U. Dávila
Пас отдал
D. De Silva
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Жермен
Желтая карточка
K. Vidmar
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерн Юнайтед
1
Tom Heward-Belle
ВР
19
Joshua Risdon
(К)
ЦЗ
22
Kane Vidmar
ЦЗ
2
James Donachie
ЦЗ
17
Ben Garuccio
ЦЗ
11
Лахлан Уэльс
ЛВ
25
Daniel Penha
ЦП
21
Sebastian Pasquali
ЦП
32
Angus Thurgate
ЦП
77
Riku Danzaki
ЦП
19
Michael Ruhs
ЦФ
Макартур
12
Filip Kurto
ВР
33
Yianni Nicolaou
ЦЗ
6
Tomislav Uskok
ЦЗ
13
Ivan Vujica
ЦЗ
10
Ulises Dávila
(К)
ЦП
15
Kearyn Baccus
ЦП
23
Клейтон Льюис
ЦП
17
Raphael Borges Rodrigues
ЦФ
7
Daniel De Silva
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
5
Matthew Jurman
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Вестерн Юнайтед
1
Matthew Sutton
ВР
24
Connor O'Toole
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
15
Zach Lisolajski
ЦП
10
Steven Lustica
ЦП
14
Matthew Grimaldi
ЦП
Макартур
15
Jake Hollman
ЦП
29
Kristian Popović
ЦП
24
Чарльз М'Момбва
ЦП
15
Lachlan Rose
ЦФ
15
Томми Смит
ЦФ
11
Jed Drew
ЦФ
4-4-1-1
1
19
2
17
22
25
32
77
21
11
Уэльс
19
3-3-4
12
33
6
13
10
15
23
Льюис
5
98
Жермен
7
17
19
13
Рукавица
13
Рукавица
19
25
14
14
25
15
15
15
15
23
Льюис
15
15
23
Льюис
6
15
Смит
15
Смит
6
7
11
11
7
Остались в запасе
Вестерн Юнайтед
Макартур
1
Matthew Sutton
ВР
24
Connor O'Toole
ЦЗ
15
Zach Lisolajski
ЦП
10
Steven Lustica
ЦП
29
Kristian Popović
ЦП
24
Чарльз М'Момбва
ЦП
Главный тренер
Миле Стержовски
Остались в запасе
1
Matthew Sutton
ВР
24
Connor O'Toole
ЦЗ
15
Zach Lisolajski
ЦП
10
Steven Lustica
ЦП
Остались в запасе
29
Kristian Popović
ЦП
24
Чарльз М'Момбва
ЦП
Главный тренер
Миле Стержовски
Статистика матча Вестерн Юнайтед - Макартур
5
3
Всего ударов по воротам
26
20
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
8
5
Нарушения
8
10
Офсайды
2
2
Количество передач
453
470
Сейвы
3
6
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
8
8
Удары из пределов штрафной
14
16
Удары из-за пределов штрафной
12
4
Матчи команд
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Мельбурн Сити
1 : 1
24.05.2025
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Вестерн Юнайтед
0 : 3
16.05.2025
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Elimination Finals
Вестерн Юнайтед
3 : 2
09.05.2025
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 29 тур
Вестерн Юнайтед
4 : 2
03.05.2025
Окленд
Австралия. А-лига, 28 тур
Вестерн Юнайтед
1 : 0
27.04.2025
Сидней
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Аделаида Юнайтед
- : -
11.12.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Информация о матче
Главный судья:
Шон Эванс
Стадион:
Wyndham Regional Football Facility, Tarneit
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