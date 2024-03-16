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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Брисбен Роар - Макартур
Брисбен Роар - Макартур: обзор матча 16 марта 2024
Брисбен Роар
16.03.2024, суббота, 08:00
Австралия. А-лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Макартур
14'
F. Berenguer
26'
T. Uskok
42'
R. Borges Rodrigues
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брисбен Роар - Макартур
90'
+4
Замена
D. De Silva
️️️️
В. Жермен
90'
+3
Желтая карточка
A. Auglah
80'
Желтая карточка
J. Hollman
Замена
J. Lofthouse
️️️️
N. Mileusnić
79'
75'
Замена
Ч. М'Момбва
️️️️
K. Baccus
65'
Замена
A. Auglah
️️️️
R. Borges Rodrigues
Замена
T. Waddingham
️️️️
F. Berenguer
60'
Замена
A. Burke-Gilroy
️️️️
J. Hingert
60'
46'
Замена
J. Hollman
️️️️
J. Drew
42'
ГОЛ! 1:2!
R. Borges Rodrigues
Желтая карточка
J. Hingert
37'
26'
ГОЛ! 1:1!
T. Uskok
Пас отдал
К. Льюис
ГОЛ! 1:0!
F. Berenguer
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брисбен Роар
1
Macklin Freke
ВР
19
Jack Hingert
ЦЗ
3
Corey Brown
ЦЗ
5
Tom Aldred
(К)
ЦЗ
5
Кай Труин
ЦЗ
13
Henry Hore
ЦП
8
Jay O'Shea
ЦП
23
Keegan Jelacic
ЦП
10
Florin Berenguer
ЦП
21
Marco Rojas
ЦФ
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
Главный тренер
Росс Алоизи
Макартур
12
Filip Kurto
ВР
6
Tomislav Uskok
ЦЗ
13
Ivan Vujica
ЦЗ
2
Kealey Adamson
ЦЗ
23
Клейтон Льюис
ЦП
15
Kearyn Baccus
ЦП
10
Ulises Dávila
(К)
ЦП
17
Raphael Borges Rodrigues
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
11
Jed Drew
ЦФ
15
Томми Смит
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Брисбен Роар
29
Matt Acton
ВР
35
Louis Zabala
ЦЗ
21
Antonee Burke-Gilroy
ЦЗ
99
Ayom Majok
ЦП
12
Taras Gomulka
ЦП
11
Jez Lofthouse
ЦФ
20
Thomas Waddingham
ЦФ
Макартур
1
Danijel Nizic
ВР
33
Yianni Nicolaou
ЦЗ
24
Чарльз М'Момбва
ЦП
15
Jake Hollman
ЦП
5
Matthew Jurman
ЦФ
7
Daniel De Silva
ЦФ
72
Ali Auglah
ЦФ
4-4-2
1
19
5
5
Труин
3
13
23
10
8
10
21
3-3-4
12
6
13
2
23
Льюис
15
10
15
Смит
11
98
Жермен
17
19
21
21
19
10
11
11
10
10
20
20
10
15
24
М'Момбва
24
М'Момбва
15
11
15
15
11
98
Жермен
7
7
98
Жермен
17
72
72
17
Остались в запасе
Брисбен Роар
Макартур
29
Matt Acton
ВР
35
Louis Zabala
ЦЗ
99
Ayom Majok
ЦП
12
Taras Gomulka
ЦП
Главный тренер
Росс Алоизи
1
Danijel Nizic
ВР
33
Yianni Nicolaou
ЦЗ
5
Matthew Jurman
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Остались в запасе
29
Matt Acton
ВР
35
Louis Zabala
ЦЗ
99
Ayom Majok
ЦП
12
Taras Gomulka
ЦП
Остались в запасе
1
Danijel Nizic
ВР
33
Yianni Nicolaou
ЦЗ
5
Matthew Jurman
ЦФ
Главный тренер
Росс Алоизи
Главный тренер
Миле Стержовски
Статистика матча Брисбен Роар - Макартур
1
2
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
6
Нарушения
13
5
Офсайды
2
0
Количество передач
527
390
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
15
11
Удары из-за пределов штрафной
7
0
Матчи команд
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
1 : 1
30.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Аделаида Юнайтед
- : -
11.12.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Информация о матче
Главный судья:
Alexander King, Australia
Стадион:
Ballymore Stadium, Brisbane
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