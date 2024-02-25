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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Ньюкасл Джетс - Макартур
Ньюкасл Джетс - Макартур: обзор матча 25 февраля 2024
Ньюкасл Джетс
25.02.2024, воскресенье, 09:00
Австралия. А-лига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Макартур
71'
А. Гудвин
89'
А. Стамателопулос (П)
69'
U. Dávila
81'
В. Жермен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл Джетс - Макартур
90'
+6
Замена
L. Rose
️️️️
В. Жермен
90'
+2
Желтая карточка
A. Auglah
Желтая карточка
B. O'Neill
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Стамателопулос
89'
81'
ГОЛ! 1:2!
В. Жермен
Пас отдал
U. Dávila
Замена
K. Grozos
️️️️
C. Timmins
81'
78'
Замена
J. Skotadis
️️️️
K. Popović
ГОЛ! 1:1!
А. Гудвин
Пас отдал
D. Wilmering
71'
70'
Замена
B.
️️️️
J. Drew
Замена
D. Wilmering
️️️️
T. Kevin Aquilina
70'
70'
Замена
A. Auglah
️️️️
R. Borges Rodrigues
69'
ГОЛ! 0:1!
U. Dávila
Пас отдал
В. Жермен
Замена
А. Гудвин
️️️️
T. Buhagiar
59'
Замена
D. Stynes
️️️️
C. Taylor
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл Джетс
1
Ryan Scott
ВР
39
Thomas Kevin Aquilina
ЦЗ
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
2
Mark Natta
ЦЗ
5
Lucas Mauragis
ЦЗ
14
Dane Ingham
ЦЗ
8
Callum Timmins
ЦП
13
Clayton Taylor
ЦП
6
Brandon O'Neill
(К)
ЦП
16
Trent Buhagiar
ЦФ
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Макартур
12
Filip Kurto
ВР
2
Kealey Adamson
ЦЗ
6
Tomislav Uskok
ЦЗ
13
Ivan Vujica
ЦЗ
15
Jake Hollman
ЦП
10
Ulises Dávila
(К)
ЦП
29
Kristian Popović
ЦП
11
Jed Drew
ЦФ
15
Томми Смит
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
17
Raphael Borges Rodrigues
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Ньюкасл Джетс
20
Michael Weier
ВР
27
Nathan Grimaldi
ЦЗ
23
Daniel Wilmering
ЦЗ
3
Jason Hoffman
ЦЗ
23
Kosta Grozos
ЦП
11
Daniel Stynes
ЦП
7
Арчи Гудвин
ЦФ
Макартур
1
Danijel Nizic
ВР
27
Jerry Skotadis
ЦП
24
Чарльз М'Момбва
ЦП
11
Bernardo
ЦП
72
Ali Auglah
ЦФ
5
Matthew Jurman
ЦФ
15
Lachlan Rose
ЦФ
3-2-3-2
1
2
5
14
3
Чанчар
39
8
13
6
16
Стамателопулос
16
3-3-4
12
2
6
13
15
10
29
17
98
Жермен
15
Смит
11
39
23
23
39
8
23
23
8
13
11
11
13
16
7
Гудвин
7
Гудвин
16
29
27
27
29
11
11
11
11
17
72
72
17
98
Жермен
15
15
98
Жермен
Остались в запасе
Ньюкасл Джетс
Макартур
20
Michael Weier
ВР
27
Nathan Grimaldi
ЦЗ
3
Jason Hoffman
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
1
Danijel Nizic
ВР
24
Чарльз М'Момбва
ЦП
5
Matthew Jurman
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Остались в запасе
20
Michael Weier
ВР
27
Nathan Grimaldi
ЦЗ
3
Jason Hoffman
ЦЗ
Остались в запасе
1
Danijel Nizic
ВР
24
Чарльз М'Момбва
ЦП
5
Matthew Jurman
ЦФ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Главный тренер
Миле Стержовски
Статистика матча Ньюкасл Джетс - Макартур
1
1
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
10
Нарушения
13
9
Офсайды
0
3
Количество передач
482
414
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Виссел Кобе
- : -
01.12.2026
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Ньюкасл Джетс
1 : 2
24.11.2026
Касива Рейсол
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Киото Санга
5 : 2
27.10.2026
Ньюкасл Джетс
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Аделаида Юнайтед
- : -
11.12.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Barreiro, Australia
Стадион:
McDonald Jones Stadium, Newcastle
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