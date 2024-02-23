Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австралия. А-лига
Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед
Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед: обзор матча 23 февраля 2024
Брисбен Роар
23.02.2024, пятница, 11:45
Австралия. А-лига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Вестерн Юнайтед
58'
T. Waddingham
90+1'
J. Markovski
6'
Н. Рукавица
79'
N. Botic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед
ГОЛ! 2:2!
J. Markovski
Пас отдал
C. Brown
90'
+1
Замена
J. Markovski
️️️️
T. Waddingham
80'
79'
ГОЛ! 1:2!
N. Botic
Пас отдал
R. Danzaki
Замена
C. Brown
️️️️
A. Burke-Gilroy
74'
72'
Желтая карточка
R. Bozinovski
70'
Замена
R. Danzaki
️️️️
Л. Уэльс
60'
Замена
N. Botic
️️️️
Н. Рукавица
59'
Замена
R. Bozinovski
️️️️
S. Pasquali
Замена
A. Majok
️️️️
F. Berenguer
59'
ГОЛ! 1:1!
T. Waddingham
Пас отдал
F. Berenguer
58'
Желтая карточка
J. Caletti
49'
Замена
J. Caletti
️️️️
J. O'Shea
46'
Замена
M. Rojas
️️️️
N. Mileusnić
46'
Желтая карточка
J. Hingert
44'
42'
Желтая карточка
Л. Уэльс
6'
ГОЛ! 0:1!
Н. Рукавица
Пас отдал
Л. Уэльс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брисбен Роар
1
Macklin Freke
ВР
19
Jack Hingert
ЦЗ
21
Antonee Burke-Gilroy
ЦЗ
5
Tom Aldred
(К)
ЦЗ
5
Кай Труин
ЦЗ
13
Henry Hore
ЦП
8
Jay O'Shea
ЦП
10
Florin Berenguer
ЦП
23
Keegan Jelacic
ЦП
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
20
Thomas Waddingham
ЦФ
Главный тренер
Росс Алоизи
Вестерн Юнайтед
1
Matthew Sutton
ВР
2
Tomoki Imai
ЦЗ
22
Kane Vidmar
ЦЗ
19
Joshua Risdon
(К)
ЦЗ
43
Khoder Kaddour
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
11
Лахлан Уэльс
ЛВ
21
Sebastian Pasquali
ЦП
32
Angus Thurgate
ЦП
14
Matthew Grimaldi
ЦП
19
Michael Ruhs
ЦФ
Брисбен Роар
29
Matt Acton
ВР
3
Corey Brown
ЦЗ
32
James Nikolovski
ЦЗ
6
Joe Caletti
ЦП
99
Ayom Majok
ЦП
8
Jonas Markovski
ЦФ
21
Marco Rojas
ЦФ
Вестерн Юнайтед
70
Michael Vonja
ВР
29
Charbel Shamoon
ЦЗ
77
Riku Danzaki
ЦП
20
Rhys Bozinovski
ЦП
10
Steven Lustica
ЦП
9
Noah Botic
ЦФ
37
Luke Vickery
ЦФ
4-4-2
1
19
5
5
Труин
21
13
10
23
8
20
10
4-4-1-1
1
22
19
43
2
21
32
14
13
Рукавица
11
Уэльс
19
21
3
3
21
8
6
6
8
10
99
99
10
20
8
8
20
10
21
21
10
11
Уэльс
77
77
11
Уэльс
21
20
20
21
13
Рукавица
9
9
13
Рукавица
Остались в запасе
Брисбен Роар
Вестерн Юнайтед
29
Matt Acton
ВР
32
James Nikolovski
ЦЗ
Главный тренер
Росс Алоизи
70
Michael Vonja
ВР
29
Charbel Shamoon
ЦЗ
10
Steven Lustica
ЦП
37
Luke Vickery
ЦФ
Остались в запасе
29
Matt Acton
ВР
32
James Nikolovski
ЦЗ
Остались в запасе
70
Michael Vonja
ВР
29
Charbel Shamoon
ЦЗ
10
Steven Lustica
ЦП
37
Luke Vickery
ЦФ
Главный тренер
Росс Алоизи
Статистика матча Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед
2
2
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
14
13
Офсайды
1
0
Количество передач
657
384
Сейвы
2
5
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
1 : 1
30.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Мельбурн Сити
1 : 1
24.05.2025
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Вестерн Юнайтед
0 : 3
16.05.2025
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Elimination Finals
Вестерн Юнайтед
3 : 2
09.05.2025
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 29 тур
Вестерн Юнайтед
4 : 2
03.05.2025
Окленд
Австралия. А-лига, 28 тур
Вестерн Юнайтед
1 : 0
27.04.2025
Сидней
Информация о матче
Главный судья:
Casey Reibelt, Australia
Стадион:
Suncorp Stadium, Brisbane
Новости команд
Все
Брисбен Роар
Вестерн Юнайтед
«Манчестер Сити» пополнился хавбеком из Австралии
2015.10.26 19:06
«Манчестер Сити» пополнился хавбеком из Австралии
2015.10.26 19:06
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+