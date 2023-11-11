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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс
Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс: обзор матча 11 ноября 2023
Вестерн Юнайтед
11.11.2023, суббота, 07:30
Австралия. А-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Ньюкасл Джетс
44'
А. Стамателопулос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс
83'
Замена
Д. Бертомье
️️️️
C. Taylor
Замена
M. Grimaldi
️️️️
Л. Уэльс
82'
Замена
S. Pasquali
️️️️
S. Lustica
82'
80'
Замена
D. Wilmering
️️️️
T. Buhagiar
69'
Желтая карточка
T. Buhagiar
Замена
R. Najjarine
️️️️
R. Danzaki
65'
Желтая карточка
J. Risdon
60'
Замена
Н. Рукавица
️️️️
N. Botic
58'
58'
Замена
T. Kevin Aquilina
️️️️
Л. Бейлис
51'
Желтая карточка
L. Mauragis
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Стамателопулос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерн Юнайтед
1
Tom Heward-Belle
ВР
19
Joshua Risdon
(К)
ЦЗ
17
Ben Garuccio
ЦЗ
22
Kane Vidmar
ЦЗ
2
Tomoki Imai
ЦЗ
11
Лахлан Уэльс
ЛВ
25
Daniel Penha
ЦП
32
Angus Thurgate
ЦП
10
Steven Lustica
ЦП
77
Riku Danzaki
ЦП
9
Noah Botic
ЦФ
Ньюкасл Джетс
1
Ryan Scott
ВР
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
2
Mark Natta
ЦЗ
5
Lucas Mauragis
ЦЗ
14
Dane Ingham
ЦЗ
13
Clayton Taylor
ЦП
6
Brandon O'Neill
(К)
ЦП
23
Kosta Grozos
ЦП
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
16
Trent Buhagiar
ЦФ
10
Лахлан Бейлис
ЦФ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Вестерн Юнайтед
1
Matthew Sutton
ВР
24
Connor O'Toole
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
14
Matthew Grimaldi
ЦП
21
Sebastian Pasquali
ЦП
20
Ramy Najjarine
ЦФ
19
Michael Ruhs
ЦФ
Ньюкасл Джетс
20
Michael Weier
ВР
3
Jason Hoffman
ЦЗ
39
Thomas Kevin Aquilina
ЦЗ
23
Daniel Wilmering
ЦЗ
8
Callum Timmins
ЦП
11
Daniel Stynes
ЦП
15
Джейсон Бертомье
АП
4-4-1-1
1
19
22
2
17
25
10
77
32
11
Уэльс
9
4-3-3
1
2
5
14
3
Чанчар
13
6
23
10
Бейлис
16
16
Стамателопулос
9
13
Рукавица
13
Рукавица
9
11
Уэльс
14
14
11
Уэльс
10
21
21
10
77
20
20
77
10
Бейлис
39
39
10
Бейлис
16
23
23
16
13
15
Бертомье
15
Бертомье
13
Остались в запасе
Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс
1
Matthew Sutton
ВР
24
Connor O'Toole
ЦЗ
19
Michael Ruhs
ЦФ
20
Michael Weier
ВР
3
Jason Hoffman
ЦЗ
8
Callum Timmins
ЦП
11
Daniel Stynes
ЦП
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Остались в запасе
1
Matthew Sutton
ВР
24
Connor O'Toole
ЦЗ
19
Michael Ruhs
ЦФ
Остались в запасе
20
Michael Weier
ВР
3
Jason Hoffman
ЦЗ
8
Callum Timmins
ЦП
11
Daniel Stynes
ЦП
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Статистика матча Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Мельбурн Сити
1 : 1
24.05.2025
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Вестерн Юнайтед
0 : 3
16.05.2025
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Elimination Finals
Вестерн Юнайтед
3 : 2
09.05.2025
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 29 тур
Вестерн Юнайтед
4 : 2
03.05.2025
Окленд
Австралия. А-лига, 28 тур
Вестерн Юнайтед
1 : 0
27.04.2025
Сидней
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Виссел Кобе
- : -
01.12.2026
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Ньюкасл Джетс
1 : 2
24.11.2026
Касива Рейсол
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Киото Санга
5 : 2
27.10.2026
Ньюкасл Джетс
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Информация о матче
Главный судья:
Casey Reibelt, Australia
Стадион:
Mars Stadium, Ballarat
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