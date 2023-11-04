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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Макартур - Вестерн Юнайтед
Макартур - Вестерн Юнайтед: обзор матча 04 ноября 2023
Макартур
04.11.2023, суббота, 09:30
Австралия. А-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Вестерн Юнайтед
90+3'
A. Auglah
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Макартур - Вестерн Юнайтед
ГОЛ! 1:0!
A. Auglah
90'
+3
87'
Замена
C. O'Toole
️️️️
K. Vidmar
86'
Желтая карточка
B. Garuccio
Желтая карточка
В. Жермен
86'
Замена
L. Rose
️️️️
В. Жермен
86'
Замена
K. Popović
️️️️
K. Baccus
86'
Желтая карточка
К. Льюис
84'
Замена
U. Dávila
️️️️
J. Drew
76'
72'
Замена
S. Pasquali
️️️️
S. Lustica
64'
Замена
R. Najjarine
️️️️
R. Danzaki
64'
Замена
Н. Рукавица
️️️️
N. Botic
Замена
A. Auglah
️️️️
R. Borges Rodrigues
60'
Замена
O. Jones
️️️️
J. Aspropotamitis
60'
Желтая карточка
K. Baccus
58'
46'
Замена
D. Penha
️️️️
M. Ruhs
Желтая карточка
J. Hollman
41'
28'
Желтая карточка
T. Imai
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Макартур
12
Filip Kurto
ВР
33
Yianni Nicolaou
ЦЗ
13
Ivan Vujica
ЦЗ
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
6
Tomislav Uskok
ЦЗ
23
Клейтон Льюис
ЦП
15
Jake Hollman
ЦП
15
Kearyn Baccus
ЦП
11
Jed Drew
ЦФ
98
Валере Жермен
(К)
ЦФ
17
Raphael Borges Rodrigues
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Вестерн Юнайтед
1
Tom Heward-Belle
ВР
2
Tomoki Imai
ЦЗ
22
Kane Vidmar
ЦЗ
17
Ben Garuccio
ЦЗ
19
Joshua Risdon
(К)
ЦЗ
11
Лахлан Уэльс
ЛВ
32
Angus Thurgate
ЦП
10
Steven Lustica
ЦП
77
Riku Danzaki
ЦП
19
Michael Ruhs
ЦФ
9
Noah Botic
ЦФ
Макартур
1
Danijel Nizic
ВР
44
Matthew Millar
ЦП
10
Ulises Dávila
ЦП
29
Kristian Popović
ЦП
5
Oliver Jones
ЦП
15
Lachlan Rose
ЦФ
72
Ali Auglah
ЦФ
Вестерн Юнайтед
1
Matthew Sutton
ВР
24
Connor O'Toole
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
21
Sebastian Pasquali
ЦП
14
Matthew Grimaldi
ЦП
25
Daniel Penha
ЦП
20
Ramy Najjarine
ЦФ
4-3-3
12
33
5
6
13
23
Льюис
15
15
17
98
Жермен
11
4-3-1-2
1
22
17
19
2
32
10
77
11
Уэльс
9
19
11
10
10
11
15
29
29
15
5
5
5
5
98
Жермен
15
15
98
Жермен
17
72
72
17
22
24
24
22
9
13
Рукавица
13
Рукавица
9
10
21
21
10
19
25
25
19
77
20
20
77
Остались в запасе
Макартур
Вестерн Юнайтед
1
Danijel Nizic
ВР
44
Matthew Millar
ЦП
Главный тренер
Миле Стержовски
1
Matthew Sutton
ВР
14
Matthew Grimaldi
ЦП
Остались в запасе
1
Danijel Nizic
ВР
44
Matthew Millar
ЦП
Остались в запасе
1
Matthew Sutton
ВР
14
Matthew Grimaldi
ЦП
Главный тренер
Миле Стержовски
Статистика матча Макартур - Вестерн Юнайтед
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Аделаида Юнайтед
- : -
11.12.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Мельбурн Сити
1 : 1
24.05.2025
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Вестерн Юнайтед
0 : 3
16.05.2025
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Elimination Finals
Вестерн Юнайтед
3 : 2
09.05.2025
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 29 тур
Вестерн Юнайтед
4 : 2
03.05.2025
Окленд
Австралия. А-лига, 28 тур
Вестерн Юнайтед
1 : 0
27.04.2025
Сидней
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
Campbelltown Stadium, Campbelltown
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