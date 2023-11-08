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Зальцбург - Интер

08.11.2023, Среда, 23:00 мск Лига чемпионов, 4 тур Зальцбург - Интер
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига чемпионов (2023/2024), группа D
3 тур
24 октября, вторник 19:45 Интер Зальцбург
Товарищеские матчи 2022

7 декабря, среда 20:00 Интер 4:0 Зальцбург
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